Chính phủ vừa có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội, trong đó có vấn đề vị trí việc làm, biên chế và tiền lương.

Về vị trí việc làm, Chính phủ cho biết Nghị định số 361/2025 quy định về vị trí việc làm công chức thì chậm nhất đến ngày 1/7/2026, các bộ, ngành, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện và ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý để thay thế các quyết định về vị trí việc làm đã ban hành trước đó.

Đến thời điểm này, về cơ bản, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương đã phê duyệt vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức, địa phương thuộc phạm vi quản lý.

Ảnh: Nguyễn Huế

Theo Nghị định số 232/2026 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm viên chức, chậm nhất đến ngày 1/7/2027, các bộ, UBND cấp tỉnh và cơ quan, đơn vị được phân cấp, ủy quyền phê duyệt vị trí việc làm phải ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Trong thời gian cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chưa ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm viên chức theo quy định tại Nghị định này, các quyết định phê duyệt vị trí việc làm ban hành trước đó được tiếp tục áp dụng trong quá trình tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Thời điểm này, Chính phủ cho biết: Các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và cấp xã đang triển khai việc xác định vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 232.

Thực hiện Kết luận số 107 của Bộ Chính trị về rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ và Hướng dẫn 07 của Ban Tổ chức Trung ương về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị, các bộ ngành, địa phương cũng đang triển khai việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm để hoàn thành trong quý 4/2026.

Về giao biên chế giai đoạn 2027-2031, Chính phủ cho biết: Đã chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Dự kiến, Ban Tổ chức Trung ương sẽ báo cáo Bộ Chính trị về phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 của hệ thống chính trị trong quý 4/2026.

Về tiền lương, phụ cấp, Chính phủ cho biết: Đã ban hành 3 nghị định và Bộ trưởng Nội vụ đã ban hành 3 thông tư để kịp thời thực hiện một số loại phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc này, theo Chính phủ, đã cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 14 để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong phiên thảo luận tổ trước đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết hiện nay có nơi chế độ tiền lương còn rất bấp bênh, lương rất thấp. Trong khi cán bộ, công chức cấp xã mới được tăng phụ cấp lên 55%; công chức một số bộ, ngành vẫn ở mức lương cơ bản, trên dưới chục triệu đồng.

Những vấn đề này, Bộ Chính trị đang chỉ đạo phải làm ngay để bảo đảm đến đầu năm 2027 có được hệ thống biên chế, chế độ tiền lương và phụ cấp rành mạch.

Theo kết luận ban hành ngày 17/10 về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị, Bộ Chính trị xác định đây là nền tảng để tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá cán bộ, quản lý biên chế và cải cách chính sách tiền lương.

Thay vì chủ yếu dựa vào ngạch, bậc và thâm niên, cơ chế đánh giá, trả lương và đãi ngộ sẽ từng bước gắn với yêu cầu của từng vị trí, năng lực thực thi, kết quả và giá trị đóng góp của cán bộ. Mục tiêu là khắc phục tình trạng trả lương bình quân, cào bằng, chưa phản ánh đúng hiệu quả công việc.