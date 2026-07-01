Chiều 1/7, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo khẳng định, sau 18 tháng triển khai, Nghị quyết 57 đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị.

Ghi nhận nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo tại các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận khoa học công nghệ không ở đâu xa mà nằm ngay trong con tôm, cây lúa, hạt gạo, sản phẩm OCOP, dịch vụ du lịch, quy trình hành chính, nền tảng dữ liệu, doanh nghiệp sản xuất, trường học, bệnh viện, chính quyền cấp xã.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QH

Bên cạnh kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn từ thể chế, cơ chế, chính sách đến hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, bảo mật, giải ngân vốn…

Một đất nước muốn phát triển thì không thể không dựa vào khoa học công nghệ. Không quốc gia nào hiện nay có thể phát triển mà không dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và Việt Nam không nằm ngoài quy luật đó.

Không để những việc làm hôm nay trở thành cản trở của ngày mai

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, giai đoạn vừa qua, chúng ta đã tập trung tạo nền móng, giai đoạn tới phải tập trung tạo ra kết quả.

“Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm, từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo ra giá trị, từ chuẩn bị điều kiện sang đóng góp trực tiếp cho phát triển”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là những vấn đề rất quan trọng, cần phải cùng suy nghĩ, hành động.

Hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 57. Ảnh: QH

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải coi thực hiện Nghị quyết 57 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, không được coi đây chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn.

"Trung ương đã quyết liệt thì địa phương cũng phải quyết liệt, tỉnh quyết liệt thì xã cũng phải chuyển động. Các cơ quan trong hệ thống chính trị phải gương mẫu đi đầu để doanh nghiệp và người dân cùng tham gia”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý phải có tầm nhìn trăm năm, tầm nhìn xa; không để những việc làm hôm nay trở thành cản trở của ngày mai; phải có quy hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng và sự đồng bộ.

“Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, tổ chức hội nghị, thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch; quan trọng là phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể: công nghệ nào đã được làm chủ, dữ liệu nào đã được kết nối, thủ tục nào đã được cắt giảm, doanh nghiệp nào đã lớn lên, ngành nào đã tăng năng suất, người dân được hưởng lợi gì, xã hội tiết kiệm được bao nhiêu, tăng trưởng đóng góp được bao nhiêu phần trăm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, các công nghệ chiến lược quốc gia cần được tập trung nguồn lực để làm chủ và phát triển thành sản phẩm cụ thể, nhất là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, robot và tự động hóa, sinh học và y sinh, vật liệu và năng lượng, chip bán dẫn, an ninh mạng và lượng tử, thiết bị bay không người lái, công nghệ biển, đại dương và lòng đất.

“Phải đặt mục tiêu sau 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm làm chủ được công nghệ nào, sản phẩm gì, xuất khẩu được gì, đóng góp bao nhiêu cho tăng trưởng, quốc phòng, an ninh và năng lực tự chủ quốc gia”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tạo chuyển biến đồng bộ từ Trung ương tới địa phương, từ các cơ quan trong hệ thống chính trị ra toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Các bộ, ngành Trung ương phải hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng địa phương, không để địa phương mày mò tự tìm đường đi, mỗi nơi một cách, đầu tư phân tán, trùng lặp, thiếu kết nối, thiếu tiêu chuẩn chung. Ảnh: QH

“Không phải địa phương nào cũng làm tất cả công nghệ chiến lược, nhưng địa phương nào cũng phải biết ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào những vấn đề thiết thực nhất, làm cho quản trị, quản lý tốt hơn, năng suất cao hơn, đóng góp vào tăng trưởng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phân tích.

Trước hết phải có doanh nghiệp đủ khát vọng, đủ năng lực, đủ bản lĩnh đi đầu

Với cộng đồng doanh nghiệp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tăng cường đầu tư nghiên cứu phát triển, công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chất lượng cao và tham gia các chương trình công nghệ chiến lược quốc gia.

Các doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh tế nhà nước và tư nhân cần phát huy vai trò dẫn dắt, tiên phong trong làm chủ công nghệ lõi, phát triển sản phẩm công nghệ Việt Nam, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có sức lan tỏa.

Đất nước muốn có ngành công nghiệp mới, công nghệ mới, thương hiệu công nghệ mạnh thì trước hết phải có doanh nghiệp đủ khát vọng, đủ năng lực, đủ bản lĩnh đi đầu.

Bày tỏ trăn trở lớn về nguồn nhân lực phát triển khoa học công nghệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt lưu ý nhiệm vụ có ý nghĩa căn cơ, lâu dài là chuẩn bị nguồn nhân lực cho Nghị quyết 57 ngay từ năm học mới.

Các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương và địa phương cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu về khoa học, công nghệ. Ảnh: QH

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, muốn 10 năm sau có đội ngũ cán bộ phát triển khoa học, công nghệ thì ngay từ năm nay phải đặt vấn đề học ngành gì, học khoa học cơ bản gì, đào tạo ra sao. Nguồn nhân lực không thể tự nhiên có, mà phải đầu tư từ bây giờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các bí thư cấp ủy, các ban chỉ đạo phải trực tiếp vào cuộc, chịu trách nhiệm về lĩnh vực của mình; phải học, tích lũy, không thể tự nhiên có được kiến thức và năng lực chỉ đạo trong lĩnh vực rất cụ thể này.

Việc nào thuộc thẩm quyền thì phải chủ động; việc nào vượt thẩm quyền thì phải báo cáo, đề xuất kịp thời; không chờ đợi, không đùn đẩy, không né tránh, không chờ đến hội nghị mới đề xuất; bất cứ việc gì ách tắc phải đề xuất ngay, nếu chờ đến tổng kết năm hoặc hội nghị toàn quốc mới đề xuất thì sẽ mất thời cơ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Bộ Chính trị đã quyết định nâng tỷ lệ cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ trong cấp ủy từ 5% lên 10%-15%. Đây là nhiệm vụ không nhỏ, đòi hỏi phải chuẩn bị nguồn nhân lực, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu; không chỉ có kiến thức mà còn phải có phẩm chất và các điều kiện cần thiết một cách toàn diện.