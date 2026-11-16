Thời tiết miền Bắc sáng sớm vẫn xuất hiện sương mù, sau nắng ấm với nhiệt độ cao nhất trên 30 độ. Trung Bộ duy trì nắng ráo. Nam Bộ nắng mạnh, mưa rải rác ở miền Tây. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/11, khối không khí lạnh yếu và lệch đông khiến độ ẩm tăng, hình thành sương mù vào đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Vùng núi Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh.

Thời tiết Hà Nội nắng nhẹ, trời dịu mát. Ảnh: Hoàng Minh

Sau đó, dưới tác động của rìa phía nam rãnh áp thấp, sương mù tan dần, những khu vực trên chuyển nắng diện rộng với mức nhiệt cao nhất trên 30 độ.

Thời tiết hôm nay 16/11/2026:

Khu vực Thời tiết Nhiệt độ cao nhất Nhiệt độ thấp nhất Hà Nội Có mây, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh 28-30 độ 21-23 độ Tây Bắc Bộ Có mây, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh 27-30 độ, có nơi trên 31 độ 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ Đông Bắc Bộ Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh 28-31 độ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ Thanh Hóa đến Huế Có mây, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh 28-31 độ, có nơi trên 31 độ 21-24 độ Duyên hải Nam Trung Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3 29-32 độ, có nơi trên 32 độ 23-26 độ Cao nguyên Trung Bộ Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ 19-22 độ Nam Bộ Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 31-34 độ 25-28 độ TPHCM Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ 31-34 độ 25-27 độ

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 16/11, không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 28-30 độ.

Sang ngày 17/11, Hà Nội tiếp tục nắng, nhiệt độ cao nhất tăng lên 30-32 độ. Khoảng ngày 18/11, không khí lạnh tăng cường khiến khu vực có mưa rào rải rác và có nơi có giông, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ giảm mạnh.

Đối với khu vực Bắc Bộ, khoảng từ ngày 18-19/11 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 19/11, trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc trời chuyển rét; từ khoảng đêm 19-21/11 trời rét, sau đêm và sáng trời rét.

Ngoài ra, ngày 16/11, các khu vực khác của Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.