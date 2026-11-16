Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 16/11, khối không khí lạnh yếu và lệch đông khiến độ ẩm tăng, hình thành sương mù vào đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Vùng núi Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh.
Sau đó, dưới tác động của rìa phía nam rãnh áp thấp, sương mù tan dần, những khu vực trên chuyển nắng diện rộng với mức nhiệt cao nhất trên 30 độ.
Thời tiết hôm nay 16/11/2026:
|Khu vực
|Thời tiết
|Nhiệt độ cao nhất
|Nhiệt độ thấp nhất
|Hà Nội
|Có mây, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh
|28-30 độ
|21-23 độ
|Tây Bắc Bộ
|Có mây, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh
|27-30 độ, có nơi trên 31 độ
|20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19 độ
|Đông Bắc Bộ
|Có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh
|28-31 độ
|20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ
|Thanh Hóa đến Huế
|Có mây, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh
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28-31 độ, có nơi trên 31 độ
|21-24 độ
|Duyên hải Nam Trung Bộ
|Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3
|29-32 độ, có nơi trên 32 độ
|23-26 độ
|Cao nguyên Trung Bộ
|Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ
|29-32 độ, có nơi trên 32 độ
|19-22 độ
|Nam Bộ
|Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ
|31-34 độ
|25-28 độ
|TPHCM
|Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ
|31-34 độ
|25-27 độ
Riêng thời tiết Hà Nội ngày 16/11, không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức 28-30 độ.
Sang ngày 17/11, Hà Nội tiếp tục nắng, nhiệt độ cao nhất tăng lên 30-32 độ. Khoảng ngày 18/11, không khí lạnh tăng cường khiến khu vực có mưa rào rải rác và có nơi có giông, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, nhiệt độ giảm mạnh.
Đối với khu vực Bắc Bộ, khoảng từ ngày 18-19/11 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng ngày 19/11, trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc trời chuyển rét; từ khoảng đêm 19-21/11 trời rét, sau đêm và sáng trời rét.
Ngoài ra, ngày 16/11, các khu vực khác của Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.