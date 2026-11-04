El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh và có khả năng đạt đỉnh vào cuối năm 2026. Ngay đầu tháng 11, miền Bắc liên tiếp đón 2 đợt không khí lạnh, trong đó đợt thứ hai khiến vùng núi chuyển rét.

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Chiều 4/11, dự báo viên Hoàng Thị Mai, Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin về nhận định xu thế thời tiết tháng 11/2026 và diễn biến đợt không khí lạnh sắp tới.

Theo đó, hiện tượng El Nino đang hoạt động với cường độ rất mạnh và có khả năng tiếp tục kéo dài, đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ nay đến hết năm 2026, với xác suất lên tới 96%.

Dưới tác động của El Nino, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc trong tháng 11 này được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ.

Bắc Bộ đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp

Hoạt động của không khí lạnh trong tháng 11 có xu hướng yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, ngay trong những ngày đầu tháng, các đợt không khí lạnh khả năng hoạt động tích cực hơn, gây ra những thay đổi đáng chú ý về thời tiết.

Miền Bắc sắp đón liên tiếp 2 đợt không khí lạnh, đợt sau mạnh hơn khiến vùng núi chuyển rét. Ảnh: Hoàng Minh

Dự báo, Bắc Bộ sẽ đón 2 đợt không khí lạnh liên tiếp. Đợt thứ nhất xuất hiện trong ngày 5-6/11, đợt thứ hai vào ngày 8-9/11.

Trong đó, đợt không khí lạnh tăng cường vào ngày 8-9/11 được đánh giá có cường độ mạnh hơn. Hình thái thời tiết này có thể gây mưa rào và giông rải rác, khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ giảm rõ rệt. Trời chuyển lạnh, riêng khu vực vùng núi chuyển rét.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, ngày 9/11 giảm mạnh, mức cao nhất còn 24 độ. Nguồn: NCHMF

Mưa phân hóa giữa các khu vực, đề phòng giông lốc

Về hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới, cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 11, tần suất xuất hiện của các hình thái này trên Biển Đông cũng như mức độ ảnh hưởng đến đất liền nước ta có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Lượng mưa trong tháng 11 được dự báo có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực.

Cụ thể, Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt lượng mưa từ 20-40% so với trung bình nhiều năm. Tại Nam Bộ, tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ mức trung bình nhiều năm.

Trong khi đó, Bắc Bộ có lượng mưa tháng 11 được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, dù hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có xu hướng giảm, người dân không nên chủ quan trước nguy cơ xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng, đặc biệt tại khu vực Trung Bộ và Nam Bộ.

Ngoài ra, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như giông, lốc, sét và gió giật mạnh vẫn có khả năng diễn biến phức tạp trên phạm vi cả nước trong suốt tháng 11.