Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta từ ngày 18/11, khiến miền Bắc chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong khi đó, miền Trung có mưa lớn diện rộng, cục bộ mưa rất to; biển động mạnh.

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Dự báo viên Trần Thị Thúy Nga, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cập nhật diễn biến đợt không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc và mưa lớn ở Trung Bộ.

Theo đó, miền Bắc và miền Trung đang duy trì trạng thái nắng ấm, ít mưa. Tuy nhiên, hình thái thời tiết này dự báo chỉ kéo dài hết ngày 17/11.

Hiện nay, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam và bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta từ khoảng ngày 18/11. Đến đêm 19/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường.

Miền Bắc, Bắc Trung Bộ mưa giông diện rộng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 18-19/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Tiếp đó, từ khoảng đêm 19 đến ngày 21/11, mưa mở rộng xuống khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Các khu vực này có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm

Về diễn biến nhiệt độ, từ đêm 18/11, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh.

Hà Nội sắp chuyển rét co ro. Ảnh: Hoàng Minh

Đáng chú ý, đợt không khí lạnh này có cường độ mạnh hơn đợt trước, khiến nền nhiệt miền Bắc giảm sâu. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 14-15 độ trong hai ngày 20-21/11, nhiệt độ cao nhất ban ngày khoảng 20-21 độ.

Gió Đông Bắc mạnh, biển động

Trên biển, từ trưa và chiều 18/11, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần, gây biển động mạnh.

Đến chiều và đêm 19/11, gió Đông Bắc mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khiến biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp. Gió mạnh, sóng lớn trên biển cũng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền.