Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết, trong đêm nay (10/5) và ngày mai, mưa rào và giông sẽ xảy ra chủ yếu ở phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Sau đó, trong ngày mai, mưa sẽ mở rộng xuống các tỉnh Trung Trung Bộ.

“Khu vực mưa to nhất trong đêm 10 và ngày 11/5 có khả năng là Nghệ An và Hà Tĩnh”, chuyên gia nhận định.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc.

Khoảng chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3; vùng ven biển gió Đông Bắc cấp 3-4, giật cấp 6.

Từ đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 18 độ.

Khu vực Hà Nội từ đêm nay trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-23 độ.

Dự báo chi tiết các vùng. Nguồn: NCHMF

Ngoài ra ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao 1,5-2,5m.

Mưa lớn ở vùng núi phía Bắc

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, hôm nay, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 50mm như: Dào San (Lai Châu) 186.5mm, Hoàng Khai (Tuyên Quang) 65mm, Chiến Phố (Hà Giang) 57,4mm.

Đồng thời, khu vực Nam Bộ cũng có mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa ở Mỹ Lâm (Kiên Giang) 95.2mm, Thái Bình Trung (Long An) 88.4mm, Hội An (An Giang) 83.6mm, An Long (Đồng Tháp) 82.4mm,…

Nguồn: NCHMF

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên chiều và đêm nay, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to và giông, nhiều nơi mưa rất to.

Cụ thể, chiều và đêm nay, vùng núi phía Bắc Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và giông (15–35mm, có nơi >100mm).

Trung du và đồng bằng Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi rất to (30–60mm, có nơi >150mm).

Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình lượng mưa 40–80mm, có nơi >150mm. Trung Trung Bộ có mưa rào và giông, có nơi mưa to (10–30mm, có nơi >60mm).

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>80mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và tối mai, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa to (15–35mm, có nơi >60mm).

Từ chiều mai, mưa lớn trên các khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.