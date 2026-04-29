Bệnh nhân N.T.H (35 tuổi) mới được đưa đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong tình trạng mệt lả, vã mồ hôi, run tay, xuất hiện nhiều cơn hạ đường huyết, chủ yếu vào ban đêm và gần sáng.

Khai thác tiền sử cho thấy bệnh nhân không mắc đái tháo đường, sức khỏe trước đó ổn định. Tuy nhiên, người bệnh đang điều trị Basedow bằng thuốc kháng giáp. Gần đây, các triệu chứng hạ đường huyết xuất hiện với tần suất tăng dần, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hằng ngày.

Tại thời điểm chị H. nhập viện, xét nghiệm ghi nhận đường huyết giảm thấp, có lúc xuống 3,2 mmol/L. Đáng chú ý, các xét nghiệm chuyên sâu cho thấy nồng độ insulin tăng rất cao, C-peptid tăng và kháng thể kháng insulin (IAA) dương tính mạnh.

Các bác sĩ đã tiến hành chẩn đoán phân biệt với những nguyên nhân thường gặp gây hạ đường huyết như u tụy tiết insulin hoặc sử dụng insulin ngoại sinh. Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán hình ảnh không phát hiện khối u tụy; đồng thời, việc C-peptid tăng và IAA dương tính mạnh giúp loại trừ các nguyên nhân này.

Bệnh nhân được khám sàng lọc đái tháo đường. Ảnh: N. Huyền

Từ đó, bệnh nhân được xác định mắc hội chứng tự miễn insulin (Hirata) trên nền bệnh Basedow. Đây là bệnh lý hiếm gặp, khi cơ thể tạo ra kháng thể gắn với insulin, làm rối loạn quá trình điều hòa đường huyết và gây ra các cơn hạ đường huyết tự phát.

Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định phác đồ điều trị phù hợp, bao gồm kiểm soát hạ đường huyết, điều chỉnh điều trị Basedow và theo dõi sát diễn biến. Tiên lượng được đánh giá khả quan nếu kiểm soát tốt bệnh nền và loại bỏ yếu tố khởi phát.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương khuyến cáo, tình trạng hạ đường huyết không rõ nguyên nhân, đặc biệt ở người không mắc đái tháo đường, cần được thăm khám và đánh giá đầy đủ, không loại trừ các nguyên nhân hiếm gặp liên quan đến cơ chế tự miễn. Do đó, người bệnh cần đến viện nếu thấy sức khỏe có dấu hiệu bất thường để được thăm khám, điều trị kịp thời, không chủ quan tự ý điều trị.