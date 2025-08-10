Dưới đây là một số tình huống được ghi nhận trong thời gian vừa qua:

Chiếc SUV đi kiểu 'cướp đường', lao thẳng vào xe taxi đi thẳng

(Nguồn video: Duy Hùng)

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 7/8 trên đường Láng, đoạn đầu nút giao Cầu Giấy (Hà Nội). Theo hình ảnh do camera hành trình của một ô tô khác ghi lại, có vẻ như tài xế chiếc Mazda màu đen đã di chuyển khá nhanh khi quay đầu xe, dẫn tới va chạm mạnh với xe taxi đang đi thẳng.

Có thể thấy, tài xế chiếc Mazda đã thiếu quan sát và không tuân thủ quy tắc nhường đường, dẫn tới tình huống va chạm nguy hiểm với xe taxi.

Lấn làn ngược chiều để vượt, xe tải đâm người đi bộ ngã nhào

(Nguồn video: Minh Thuận)

Tình huống diễn ra vào ngày 6/8 trên quốc lộ 23, đoạn qua xã Mê Linh (Hà Nội) và được camera hành trình của một ô tô con ghi lại.

Theo đó, khi hàng xe ô tô đang dừng đèn đỏ, một chiếc xe tải vẫn cố tình lấn làn vượt lên và tông vào một nam thanh niên đang đi bộ sang đường. Cú tông mạnh khiến nam thanh niên ngã nhào, nhưng may mắn không bị thương nặng.

Xe tải cố tình vượt barie đường sắt, suýt trả giá đắt

(Nguồn video: MXHGT)

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 5/8 ở Ninh Bình. Theo hình ảnh do một người dân ghi lại, bất chấp việc thanh chắn đường sắt đã hạ xuống và còi cảnh báo reo liên hồi, tài xế vẫn cho xe tải lao lên, định cố vượt qua đường sắt trước khi tàu đi tới.

Tuy nhiên, thấy nguy hiểm, người dân và nhân viên trạm gác tàu đã buộc tài xế phải cho xe tải lùi lại. Do bị nhiều người chặn lại và ép đi lùi, tài xế đã phải dừng việc làm liều mạng ngay trước khi tàu hoả tới.

Vào cua quá nhanh, đuôi container văng vào xe ngược chiều

(Nguồn video: Trần Vũ)

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 4/8 tại đường 208 Thạch An (Cao Bằng) và được chính camera hành trình của "nạn nhân" ghi lại.

Theo đó, chiếc container khi vào cua đã đi khá nhanh khiến phần đuôi bị rê, văng như trời giáng vào đầu xe đi ở hướng ngược chiều dù xe này đã phanh cứng. Sau pha va chạm, chiếc xe có gắn camera hành trình bị hư hỏng ở đầu, may mắn những người trên xe không bị thương.

Chuyển làn bất cẩn, xe đầu kéo đâm lật ô tô con

(Nguồn video: Nguyễn Công Hoà)

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 2/8 trên đường Võ Nguyên Giáp hướng đi sân bay Nội Bài (Hà Nội). Theo hình ảnh do camera hành trình của ô tô chạy phía sau ghi lại, xe đầu kéo đã chuyển làn bất cẩn, tông vào đầu ô tô con hiệu KIA Morning ở làn bên cạnh.

Hậu quả khiến chiếc xe con này bị mất lái, lao mạnh vào dải phân cách giữa và lật văng trên đường. Đáng nói, sau khi "gây hoạ", tài xế chiếc xe đầu kéo vẫn tiếp tục cho xe di chuyển như không có chuyện gì xảy ra.

(Tổng hợp)

