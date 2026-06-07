Đừng chủ quan khi tắm sông, suối!

Hơn một năm đã trôi qua nhưng ông Lê Văn Sự (60 tuổi, trú phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) vẫn nhớ như in buổi chiều nhóm học sinh gặp nạn trên sông Hồng. Ông Sự sinh ra và lớn lên ở ven sông nên có khoảng 50 năm "lăn lộn" với sông nước.

Ông Lê Văn Sự chia sẻ về kinh nghiệm sông nước.

Hôm đó (20/5/2025), một nhóm 4 học sinh trường THCS Cao Xá xuống tắm sông Hồng. Khi phát hiện các em chới với, ông Sự lập tức lao xuống nước ứng cứu. Nhờ sự nhanh trí và kinh nghiệm sông nước, ông đã cứu được 3 em. Tuy nhiên, một người đàn ông khác tham gia cứu nạn đã không may tử vong.

Ông Sự đã cứu 3 học sinh đuối nước tại đoạn sông này.

Nhắc lại sự việc, ông Sự cho rằng nhiều người vẫn chủ quan khi tắm sông, suối, đặc biệt trong những ngày nắng nóng.

"Không ít người nghĩ biết bơi là an toàn nhưng sông, suối hoàn toàn khác bể bơi. Dòng chảy ngầm, hố sâu hay những thay đổi bất thường của mực nước đều có thể gây nguy hiểm", ông nói.

Theo ông Sự, điều đáng lo ngại là nhiều trẻ em thường rủ nhau đi tắm sông mà không có người lớn đi cùng.

"Chỉ cần một phút bất cẩn là hậu quả có thể rất lớn. Các cháu đừng thử sức ở những khu vực sông nước nguy hiểm, kể cả khi nghĩ mình bơi giỏi", ông Sự đưa ra lời khuyên cho các em học sinh.

Một số nguyên nhân dẫn tới đuối nước

Trong vụ 5 học sinh chết đuối trên sông Lô hồi tháng 5 vừa qua, ông Trương Hữu Khoa (53 tuổi, trú xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ) là người trực tiếp chứng kiến nỗi đau không thể nói thành lời.

Chiều hôm nghe được tin báo có học sinh gặp nạn, mặc dù đã rời xa sông nước 16 năm nhưng ông Khoa lập tức chạy xe máy tới hiện trường và tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân.

Những giờ tìm kiếm nạn nhân hôm ấy sẽ là ký ức đau buồn đối với người đàn ông gắn bó cả tuổi thơ với sông nước.

Khu vực sông Lô, nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 5 học sinh tử vong.

"Tôi từng chứng kiến nhiều vụ việc trên sông nhưng lần này rất đau lòng vì các cháu còn quá nhỏ. Điều ám ảnh nhất là tiếng khóc của người thân khi chờ tin các cháu bên bờ sông", ông Khoa chia sẻ.

Từ thực tế nhiều năm sống gần sông nước, ông Khoa cho rằng nhiều người đang có quan niệm chưa đúng về nguyên nhân dẫn đến đuối nước. "Không phải đứa trẻ nào chết đuối cũng vì không biết bơi", ông Khoa nói.

Theo ông Khoa, nhiều trường hợp đuối nước xảy ra sau khi trẻ vận động mạnh dưới trời nắng nóng như đá bóng, đạp xe, chạy nhảy rồi lao ngay xuống sông tắm.

"Sự chênh lệch nhiệt độ có thể khiến cơ thể bị sốc nhiệt. Có những trường hợp vừa xuống nước chỉ vùng vẫy vài cái rồi chìm rất nhanh. Người lớn cũng có thể gặp tình trạng này chứ không riêng trẻ em", ông Khoa cho biết.

Người đàn ông 53 tuổi kể rằng, những người làm nghề sông nước trước đây thường có thói quen làm quen với nước trước khi xuống sông.

"Ngày xưa trước khi xuống nước, chúng tôi thường ngâm chân, vỗ nước lên người một lúc để cơ thể thích nghi rồi mới bơi. Bây giờ nhiều cháu chạy nhảy giữa trời nắng rồi nhảy thẳng xuống sông nên rất nguy hiểm", ông nói.

Không chỉ cảnh báo nguy cơ đuối nước, ông Khoa còn cho rằng kỹ năng xử lý tình huống của nhiều trẻ em hiện nay còn hạn chế.

Theo ông, trong nhiều trường hợp khẩn cấp, chỉ cần nối quần áo, dây thừng hoặc tận dụng vật nổi để hỗ trợ người gặp nạn cũng có thể tạo ra cơ hội sống.

"Nhiều người lao xuống ôm nạn nhân trong lúc hoảng loạn nên cả hai cùng gặp nguy hiểm. Điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh và tìm cách cứu từ xa nếu có thể", ông chia sẻ.

Theo ông Khoa, nguyên nhân sâu xa của nhiều vụ đuối nước còn xuất phát từ thực tế nhiều phụ huynh ở nông thôn phải bận rộn mưu sinh nên không thể theo sát con em trong dịp hè.

"Bố mẹ đi làm, các cháu nghỉ học nên thường tự rủ nhau đi chơi. Người lớn không thể quản lý hết được nhưng vẫn phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm và nhắc nhở con em", ông Khoa nhắn nhủ.