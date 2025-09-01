Mới đây, một tài xế có tên Stratis Alisafakis cho biết, một tên trộm đã đi đến phía trước chiếc xe đỗ bên ngoài nhà anh ta ở Ealing (Anh), giật phăng logo cùng cụm lắp ráp phía sau rồi bỏ đi.

Toàn bộ hành động chỉ diễn ra chưa đầy 5 giây và được camera an ninh nhà anh ta ghi lại. Chỉ có điều, thứ mà tên trộm muốn không phải logo xe. Thay vào đó, những kẻ lạ mặt lại nhắm đến một thiết bị, đó là cảm biến radar được gắn phía sau logo.

Phía sau logo xe hiện đại ngày nay thường là bộ cảm biến radar trong hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Ảnh: The Guardian

Đáng nói, đây chính là bộ phận quan trọng trong hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Cảm biến này giúp xe tự điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.

Nhưng vì chỉ được cố định bằng vài sợi dây điện mảnh, chúng có thể bị tháo gỡ cực nhanh. Do đó, chúng trở thành mục tiêu béo bở của tội phạm, bởi giá bán lại cao trong khi việc thay thế tại hãng lại tốn kém.

Nạn nhân liên tiếp kêu cứu

Không chỉ riêng Alisafakis, nhiều chủ xe Volkswagen tại Anh cũng đã liên tục bị kẻ trộm "vặt" cảm biến. Tara O’Driscoll, sống ở Clapham, phía nam London cho biết cảm biến trên chiếc Golf của cô bị lấy đi ngay trước cửa nhà. Khi chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, cô nhận được hàng chục phản hồi từ những người cùng cảnh ngộ.

Cô được đại lý chính hãng báo giá 1.600 bảng Anh (57 triệu đồng) để thay thế bộ phận này, còn một số người cho biết họ đã nhận được báo giá gấp đôi con số đó.

Một bộ cảm biến radar của chiếc VW Golf bị trộm được rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Ảnh: The Times

Hiện tại, giá cảm biến trôi nổi trên mạng chỉ từ 100-300 bảng Anh (3,5-10,7 triệu đồng), song để hoạt động chúng bắt buộc phải được lắp đặt tại các đại lý chính hãng. Điều này khiến nhiều người lo ngại rằng phần lớn cảm biến được rao bán trực tuyến thực chất là hàng ăn cắp.

Bức xúc trước làn sóng trộm cắp gia tăng, nhiều chủ xe Volkswagen đã ký vào bản kiến nghị trên Change.org, yêu cầu hãng xe Đức cần có biện pháp xử lý. Tuy nhiên, hãng phản hồi rằng đây chỉ là “sự việc riêng lẻ”. Thực tế, con số nạn nhân ngày càng tăng, cho thấy đây là vấn đề nghiêm trọng và mang tính hệ thống.

Không chỉ Volkswagen, các hãng xe khác như BMW hay Honda cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Tại Mỹ, một đại lý Honda ở Oregon từng bị mất 17 cảm biến chỉ trong một đêm.

Tội phạm chuyển hướng ăn cắp từng bộ phận có giá trị

Thế nhưng cảm biến của hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng không phải là thiết bị duy nhất mà bọn tội phạm nhắm đến. Một xu hướng đáng lo khác là nạn “móc mắt” – trộm đèn pha xe sang.

Giống như cảm biến kiểm soát hành trình, bộ phận này cũng cực kỳ dễ bị đánh cắp ở một số mẫu xe. Một video lan truyền trên YouTube cho thấy một tên trộm dừng xe trước một chiếc Porsche, tháo cả hai đèn pha, nhét vào cốp xe rồi lái đi.

Một chiếc xe điện Porsche Taycan tại Đức bị kẻ trộm lấy toàn bộ cụm đèn pha LED đắt tiền. Ảnh: Motor1

Điều đó cho thấy khi xe ô tô hiện đại ngày càng được trang bị nhiều hệ thống chống trộm, kẻ gian đã chuyển hướng sang ăn cắp từng bộ phận có giá trị thay vì cả chiếc xe.

Theo thống kê năm 2022 của công ty bảo hiểm Direct Line của Anh, có tới 474.600 phụ tùng ô tô bị đánh cắp, trong đó phổ biến nhất là biển số, ắc quy, túi khí, ghế xe, hệ thống GPS và đặc biệt là bộ chuyển đổi xúc tác chứa các kim loại quý hiếm, có giá thay thế lên đến 1.300 bảng Anh (46 triệu đồng).

Bài toán an ninh cho xe hiện đại

Nhiều người mong muốn các hãng xe cần gia cố các bộ phận quan trọng chắc chắn hơn. Ảnh: Reddit

Dù các hãng xe khẳng định liên tục nâng cấp hệ thống bảo mật, thực tế cho thấy kẻ trộm vẫn dễ dàng tháo dỡ cảm biến và linh kiện. Điều này khiến nhiều chủ xe đặt câu hỏi: Tại sao không có những biện pháp đơn giản như cố định cảm biến bằng ốc vít chắc chắn hơn?

Khi giá trị phụ tùng ô tô riêng lẻ ngày càng cao, chúng sẽ trở thành “mỏ vàng” cho tội phạm. Với Volkswagen, BMW, Honda hay cả Porsche, mối đe dọa này vẫn còn tiếp diễn, buộc chủ xe phải cảnh giác hơn bao giờ hết.

(Theo Daily Mail, Motor1)

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!