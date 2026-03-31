Theo trang Defense Express, trong nhiều năm qua, Iran đã xây dựng mạng lưới hầm ngầm sâu dưới lòng đất nhằm bảo vệ kho tên lửa khổng lồ khỏi nguy cơ bị phá hủy. Những "thành phố tên lửa" này từng là niềm tự hào của Tehran, nhưng đang bộc lộ rõ hạn chế khi cuộc xung đột Trung Đông tiếp diễn.

Trên thực tế, việc phá hủy các cơ sở ngầm này vẫn rất khó khăn, ngay cả khi Mỹ sử dụng các loại bom xuyên boongke hiện đại nhất. Tuy nhiên, việc ngăn chặn Iran triển khai các bệ phóng tên lửa ra khỏi các "thành phố tên lửa" lại đơn giản hơn rất nhiều.

Theo các trang theo dõi quân sự, quân đội Mỹ trong những tuần vừa qua đã huy động nhiều máy bay chiến đấu để rải mìn chống tăng BLU-91/B xuống những con đường dẫn tới các cơ sở tên lửa ngầm của Iran. Đây là cách để vô hiệu hóa hoạt động triển khai tên lửa đạn đạo của Iran, bởi các bệ phóng không thể rời khỏi "thành phố tên lửa" nếu toàn bộ mìn chưa được dọn dẹp.

Một "thành phố tên lửa" ngầm của Iran ở gần Shiraz (dấu đỏ). Ảnh: Defense Express

BLU-91/B là loại mìn có thể được rải bằng các loại bom chùm như CBU-89/B và CBU-78/B. Đây là loại vũ khí được trang bị cảm biến từ trường, có thể kích hoạt khi phát hiện vật thể kim loại tiếp cận, khiến việc rà phá trở nên đặc biệt khó khăn và nguy hiểm. Ngoài ra, BLU-91/B còn có cơ chế tự hủy, với thời gian có thể cài đặt trước, thường là 4 giờ, 48 giờ hoặc 15 ngày.

Giới quan sát nhận định Tehran dường như đã di chuyển một phần tên lửa và bệ phóng di động ra khỏi các cơ sở ngầm trước khi giao tranh bùng phát. Tuy nhiên, Đô đốc Mỹ Brad Cooper nói rằng các lực lượng nước này và Israel đã phá hủy hàng trăm tên lửa, bệ phóng và máy bay không người lái (UAV) của Iran kể từ cuối tháng 2. Do đó, phần lớn kho dự trữ còn lại của Tehran, gồm hàng nghìn tên lửa tầm trung và tầm ngắn, vẫn đang nằm trong các "thành phố tên lửa".

Vấn đề lớn nhất của Iran là Mỹ biết rõ vị trí của các cơ sở tên lửa ngầm, nên dù không thể phá hủy, Washington vẫn có thể khiến chúng hoàn toàn mất đi tác dụng.