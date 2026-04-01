Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 30/3 tiết lộ UH-60 là mẫu trực thăng chính được các lực lượng Washington sử dụng trong chiến dịch “Cơn cuồng nộ dữ dội”, với nhiệm vụ vận chuyển binh sĩ và hỗ trợ hậu cần.

“Các chuyên gia hậu cần và bảo dưỡng của Hải quân Mỹ đã thể hiện năng lực vượt trội trong việc cung cấp đầy đủ lương thực, nhiên liệu, đạn dược và nhiều vật tư khác cho các tàu chiến trên khắp Trung Đông để duy trì khả năng chiến đấu”, trích thông cáo của CENTCOM, kèm theo các bức ảnh về phi hành đoàn của UH-60 tham gia chiến đấu.

Trực thăng UH-60 của Mỹ tham gia chiến dịch quân sự ở Iran. Ảnh: CENTCOM

Theo trang Army Recognition, UH-60 Black Hawk “Diều hâu đen” là loại trực thăng đa dụng được tập đoàn Sikorsky phát triển vào đầu thập niên 1970 theo yêu cầu của quân đội Mỹ. Đến năm 1979, mẫu trực thăng này chính thức được quân Mỹ đưa vào sử dụng.

UH-60 dài 19,76m; bán kính cánh quạt trên rotor 16,36m; cao 5,13m; trọng lượng rỗng 5,3 tấn; trọng lượng cất cánh tối đa là 8,39 tấn. Kíp phi công gồm 2 người. Khoang sau của UH-60 đủ rộng để có thể chở theo 11 lính được trang bị đầy đủ vũ khí.

Phi công Mỹ ngồi bên trong buồng lái của chiếc UH-60. Ảnh: CENTCOM

UH-60 sử dụng 2 động cơ General Electric T700-GE-701 có công suất 1.560 mã lực/chiếc. Nhờ vậy, trực thăng này có thể bay với vận tốc tối đa 357 km/h và tầm hoạt động lên tới 293km.

Do là trực thăng đa dụng nên UH-60 có thể chuyển đổi mục đích sử dụng từ dân sự như cứu hộ, cứu nạn sang quân sự như chiến đấu hay hỗ trợ hỏa lực đường không. Kho vũ khí trên phiên bản UH-60 quân sự khá đa dạng khi trực thăng được lắp 2 súng máy và 4 giá treo ở hai bên thân dành cho các loại tên lửa Hydra 70; tên lửa dẫn đường bằng laser Hellfire; tên lửa không đối không Stinger… tùy theo nhiệm vụ.