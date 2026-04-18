Tác dụng của rau lang

Rau lang được mệnh danh là “vua rau bình dân” nhờ giàu giá trị dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Không chỉ giúp hạ đường huyết, loại rau này còn có tác dụng chống viêm, hỗ trợ bảo vệ gan và có tiềm năng chống ung thư.

Theo bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa - gan mật Tiền Chính Hoằng (Trung Quốc), rau lang chứa nhiều hợp chất quan trọng như polyphenol - chất chống oxy hóa giảm tổn thương tế bào, vitamin A và vitamin C tăng cường miễn dịch, axit folic hỗ trợ quá trình tạo máu cùng với canxi và anthocyanin có lợi cho tim mạch và thị lực.

Nhờ sự kết hợp của các dưỡng chất này, rau lang không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn góp phần hỗ trợ phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng của rau có thể thay đổi đáng kể tùy theo cách chế biến.

Rau lang có nhiều cách chế biến khác nhau đem lại hiệu quả chênh lệch. Ảnh: China Times

Phương pháp nấu hiệu quả

Một nghiên cứu so sánh hai phương pháp nấu là luộc và xào rau lang. Quy trình luộc gồm cho 200g rau lang đã rửa sạch vào 2 lít nước sôi, chần ở lửa lớn khoảng 1-2 phút, sau đó vớt ra để ráo và trộn với 2g nước tương cùng 2g tỏi băm.

Với phương pháp xào dầu, người nấu cho 5g dầu ăn vào chảo, đun nóng đến khoảng 220 độ C, thêm tỏi băm phi thơm rồi cho 200g rau lang vào xào nhanh trong khoảng 2 phút. Khi rau gần chín, thêm 10g nước tương và đảo đều.

Kết quả thử nghiệm trên 16 người trưởng thành khỏe mạnh cho thấy, sau khi luộc, lượng polyphenol bị thất thoát khoảng 22,7%, trong khi xào dầu chỉ mất 17%. Đồng thời, khả năng hấp thu và tỷ lệ giữ lại polyphenol ở phương pháp xào cũng cao hơn, lần lượt đạt 36% và 20%, so với 31% và 13% khi luộc.

Một nghiên cứu khác tại Trung Quốc so sánh các phương pháp nấu gồm luộc, hấp, nấu bằng lò vi sóng, chiên cho thấy hấp là cách duy nhất tăng tổng hàm lượng polyphenol trong rau lang, với mức tăng 9,4%. Ngược lại, luộc làm giảm 30%, nấu bằng lò vi sóng giảm 25% và chiên giảm 15%.

Theo bác sĩ Tiền, quá trình hấp giữ các hợp chất polyphenol trong cấu trúc mô của rau, nhờ đó hạn chế thất thoát. Trong khi đó, khi luộc theo cách truyền thống, các chất này dễ hòa tan vào nước và mất đi.

Tổng hợp các nghiên cứu, thứ tự các phương pháp nấu tốt nhất lần lượt là: hấp, xào bằng dầu, luộc và cuối cùng là chiên.