Đây là khoảng thời gian quan trọng để gan thực hiện chức năng thải độc và tự phục hồi. Tuy nhiên, nhiều người không nhận ra rằng những hành vi tưởng như vô hại trước giờ ngủ lại đang âm thầm làm suy giảm chức năng gan. Nếu kéo dài, các thói quen này có thể khiến tình trạng gan ngày càng xấu đi. Những người có chức năng gan kém thường mắc phải một số sai lầm phổ biến dưới đây, cần sớm điều chỉnh để bảo vệ sức khỏe.

1. Thức khuya, sử dụng điện thoại đến đêm muộn

Theo nghiên cứu của các Đại học Y King George (Ấn Độ), từ 23h đến 3h sáng hôm sau được xem là “khung giờ vàng” để gan tiến hành thải độc và phục hồi tế bào. Tuy nhiên, nhiều người lại duy trì việc lướt điện thoại, xem phim và thường xuyên ngủ sau nửa đêm. Điều này làm rối loạn nhịp sinh học của cơ thể, khiến gan không được nghỉ ngơi đúng lúc, tế bào gan không được sửa chữa đầy đủ. Về lâu dài, tình trạng này có thể làm tổn thương gan nghiêm trọng hơn, thậm chí làm tăng nguy cơ xơ hóa gan.

Dùng nhiều rượu bia, đồ ăn dầu mỡ vào buổi tối không tốt cho gan. Ảnh: Ban Mai

2. Ăn khuya, đặc biệt là thực phẩm nhiều dầu mỡ

Ăn trước khi ngủ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa và gan, buộc cơ thể phải tiếp tục xử lý thức ăn thay vì nghỉ ngơi. Những món như đồ nướng, đồ chiên rán hay bánh ngọt chứa nhiều chất béo và đường, khiến gan phải làm việc nhiều hơn để chuyển hóa. Với những người có chức năng gan suy giảm, điều này càng khiến gan bị quá tải. Nếu kéo dài, chất béo dễ tích tụ trong gan, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ và tiếp tục gây tổn thương tế bào gan.

3. Uống rượu bia hoặc đồ uống nhiều đường trước khi ngủ

Theo nghiên cứu của Đại học Southern California (Mỹ), rượu bia có thể trực tiếp gây hại cho tế bào gan, làm tổn thương màng tế bào và ảnh hưởng đến chức năng chuyển hóa. Khi bạn uống rượu bia vào buổi tối, gan không kịp xử lý hết lượng cồn, dẫn đến tích tụ trong cơ thể và làm tăng mức độ tổn thương. Trong khi đó, các loại đồ uống nhiều đường lại khiến lượng đường dư thừa chuyển hóa thành chất béo, làm tăng áp lực cho gan và cản trở quá trình phục hồi. Đối với người có gan yếu, thói quen này càng khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Gan có khả năng tự phục hồi nhưng để cải thiện chức năng gan, trước hết mọi người cần loại bỏ các thói quen xấu trước khi đi ngủ. Bạn nên hạn chế sử dụng điện thoại trước giờ ngủ, cố gắng đi ngủ trước 23 giờ; tránh ăn khuya, đặc biệt là thực phẩm nhiều dầu mỡ, nhiều đường; không uống rượu bia hay đồ uống ngọt vào buổi tối. Đồng thời, mọi người cần giữ tâm trạng ổn định, tránh căng thẳng trước khi ngủ để tạo điều kiện cho gan nghỉ ngơi và phục hồi hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài.