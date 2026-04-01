Chuyên gia dinh dưỡng Lý Uyển Bình (Trung Quốc) cho biết, trước đây khoai lang chủ yếu được dùng để cung cấp năng lượng trong điều kiện thiếu thốn. Nhưng hiện tại, với thành phần dinh dưỡng phong phú, khoai lang đã “nâng cấp” vai trò của mình, được xem là lựa chọn lành mạnh, phù hợp với xu hướng ăn uống cân bằng.

Theo China Times, khoai lang chứa nhiều chất xơ, vitamin cùng các hợp chất chống oxy hóa quan trọng. Chỉ cần ăn khoảng 300g khoai lang, cơ thể đã nhận được khoảng 8,4g chất xơ, tương đương nhu cầu trong một bữa ăn. Nhờ đó, khoai lang cải thiện chức năng tiêu hóa, hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế tình trạng táo bón. Ngoài ra, nguồn tinh bột trong khoai lang được hấp thu chậm, duy trì năng lượng ổn định, rất phù hợp để sử dụng trước hoặc sau khi vận động.

Khoai lang tím được đánh giá cao về tác dụng với gan. Ảnh: China Times

Không chỉ dừng lại ở đó, khoai lang còn có các giá trị dinh dưỡng khác nhau tùy thuộc màu sắc. Khoai có ruột vàng thường có kết cấu tơi xốp, vị ngọt nhẹ, thích hợp để nướng. Trong khi đó, khoai ruột đỏ cam mềm hơn, nhiều nước, chứa hàm lượng beta-carotene cao, góp phần tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sức khỏe thị lực. Đáng chú ý nhất là khoai ruột tím, giàu anthocyanin - một chất chống oxy hóa mạnh. Hợp chất này có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, đồng thời hỗ trợ chức năng gan và góp phần giảm viêm trong cơ thể. Nhờ vậy, khoai lang tím ngày càng được quan tâm trong các chế độ ăn hướng đến phòng ngừa bệnh mạn tính.

Ăn khoai lang đúng cách để tăng lợi ích sức khỏe

Chuyên gia dinh dưỡng Dương Triết Hùng (Trung Quốc) khuyến nghị, để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của khoai lang, người dùng cần lưu ý một số nguyên tắc quan trọng:

Ăn cả vỏ nếu có thể: Lớp vỏ khoai lang chứa nhiều chất xơ và khoáng chất như kali. Việc gọt bỏ vỏ có thể làm thất thoát đáng kể các dưỡng chất này. Vì vậy, nếu đảm bảo nguồn khoai sạch, bạn nên rửa kỹ và ăn nguyên vỏ để hỗ trợ tiêu hóa cũng như giúp cân bằng lượng nước trong cơ thể.

Ưu tiên phương pháp chế biến lành mạnh: Hấp được xem là cách tốt nhất vì giúp giữ lại tối đa dưỡng chất và tăng cường các hợp chất chống oxy hóa có trong khoai lang. Luộc tuy phổ biến nhưng có thể làm mất đi một phần vitamin tan trong nước. Khoai nướng mang lại hương vị hấp dẫn hơn, song lại có chỉ số đường huyết cao hơn. Trong khi đó, chiên là phương pháp kém lành mạnh nhất vì làm tăng lượng chất béo và phá hủy nhiều dưỡng chất có lợi.

Dùng khoai lang thay thế một phần tinh bột: Một lượng vừa phải khoai lang có thể thay thế cho cơm, khoai tây hoặc các nguồn tinh bột khác. Nếu đã ăn khoai lang trong bữa tối, bạn nên giảm lượng cơm để tránh nạp quá nhiều tinh bột, gây dư thừa năng lượng.