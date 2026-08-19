Dự án Khu đô thị mới Trung Văn tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm trước đây, nay thuộc phường Đại Mỗ, do CTCP Đầu tư xây dựng Hà Nội - Hancic (trước đây là Công ty Đầu tư Xây dựng Hà Nội) làm chủ đầu tư. Đây là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước.

Cuối năm 2004, UBND TP Hà Nội có quyết định cho Công ty Hancic chuyển mục đích sử dụng gần 12ha đất để đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Trung Văn.

Sau nhiều năm thi công, các công trình nhà ở và công trình hạ tầng xã hội đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, một số hạng mục vẫn còn dang dở.

Dự án Khu đô thị mới Trung Văn do CTCP Đầu tư xây dựng Hà Nội - Hancic làm chủ đầu tư, tiến độ thực hiện ban đầu từ quý II/2004 đến quý IV/2017.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án gồm nhiều hạng mục đất hỗn hợp, khu nhà cao tầng (trong đó lô CT3 rộng 9.386m2 thuộc quỹ đất 20% phải bàn giao cho thành phố; lô BT1 rộng 6.925,7m2 là quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở công vụ của thành phố); khu nhà vườn; bãi xe; trường học; nhà trẻ; đất công cộng; đất cây xanh kỹ thuật; cây xanh thể thao...

Đây cũng là một trong 300 dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai mà Hà Nội yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục, đẩy nhanh tiến độ. Với những trường hợp tiếp tục chây ì, không hợp tác hoặc không đủ năng lực thực hiện, thành phố sẽ xem xét thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định.

Liên quan dự án, trước đó, cử tri đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan yêu cầu chủ đầu tư Hancic hoàn thiện các hạng mục hạ tầng tại Khu đô thị mới Trung Văn, TDP số 12 theo quy hoạch được phê duyệt.

Các công trình nhà ở và công trình hạ tầng xã hội đã được đưa vào sử dụng.

Các hạng mục được cử tri đề nghị gồm bãi đỗ xe thông minh khoảng 2.000m2; bãi đỗ xe ngầm kết hợp cây xanh thể thao khoảng 6.400m2; giải phóng mặt bằng, thông tuyến đường rộng 21m ra đường Tố Hữu; xây dựng và khớp nối tuyến cống D1750 ra đường Tố Hữu.

Theo cử tri, việc hoàn thiện các công trình này không chỉ bảo đảm quyền lợi của cư dân trong khu đô thị mà còn phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt và đời sống dân sinh khu vực.

Trả lời kiến nghị của cử tri, UBND TP Hà Nội cho biết ngày 11/6/2025, Sở Tài chính đã có Báo cáo thẩm định số 6859 báo cáo UBND thành phố về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Trung Văn.

Các công trình nhà ở chung cư cao tầng thuộc dự án.

Theo báo cáo của Hancic tại văn bản ngày 15/11/2024 và các tài liệu liên quan, trong đó có Kết luận thanh tra ngày 18/12/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường, nhiều hạng mục của dự án đã hoàn thành.

Cụ thể, các công trình nhà ở tại các ô đất CT1-CT4, BT1, BT2, NV đã được xây dựng xong và đưa vào sử dụng.

Các công trình nhà trẻ, trường học tại các ô NT, TH1, TH2; công trình hỗn hợp tại ô HH; khu chợ tại ô CC và cây xanh kỹ thuật tại ô CXKT cũng đã hoàn thành.

Dự án còn hai ô đất chưa xây dựng gồm ô bãi đỗ xe ĐX rộng 2.060,6m2 và ô cây xanh thể thao CXTT rộng 6.454m2. Trong đó, ô ĐX còn khoảng 260m2 đất chưa giải phóng mặt bằng, còn ô CXTT đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Khu biệt thự tại khu đô thị.

Đáng chú ý, theo Quyết định giao đất số 9601 (ngày 29/12/2004) của UBND TP, Hancic bàn giao các ô đất ĐX và CXTT không tính suất đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý đầu tư.

Sau đó, UBND thành phố có Văn bản số 3832 (ngày 29/8/2006) giao Hancic làm chủ đầu tư xây dựng công trình tại hai ô đất này.

Đến ngày 2/12/2016, thành phố ban hành Quyết định số 6639 phê duyệt chủ trương đầu tư để Hancic thực hiện dự án riêng tại ô đất CXTT, với tiến độ từ quý I/2016 đến quý IV/2018. Tuy nhiên, đến nay Hancic vẫn đang làm thủ tục lập hồ sơ xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại ô CXTT.

Đối với ô ĐX, dự án đầu tư tại ô đất này chưa được phê duyệt và còn vướng khoảng 260m2 trong tổng số 2.060,6m2 đất chưa giải phóng mặt bằng.

Dự án cải tạo, chỉnh trang hè, đường, hạ tầng kỹ thuật và vườn hoa thuộc Khu đô thị mới Trung Văn.

Về hạ tầng kỹ thuật, UBND TP Hà Nội cho biết chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành thi công trên phần diện tích 115.988m2 đã được giải phóng mặt bằng. Phần hạ tầng này đã được bàn giao cho UBND quận Nam Từ Liêm (cũ) quản lý, sử dụng theo biên bản bàn giao ngày 19/8/2015.

Tuy nhiên, một số hạng mục trên phần diện tích này vẫn chưa hoàn thiện, trong đó có một phần vỉa hè đường Trung Văn và tuyến đường đấu nối dự án với đường Tố Hữu. Các hạng mục này nằm trong phần diện tích khoảng 997m2 chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng với 997m2 đất còn lại. Việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1203 ngày 16/5/2017 của Thanh tra Chính phủ cũng là một trong những nguyên nhân khiến dự án chưa thể hoàn thành toàn bộ.

Do đó, Hancic đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án từ quý II/2004 - quý IV/2017 đến quý II/2026. Trên cơ sở thẩm định, UBND TP Hà Nội sau đó quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết quý IV/2026.

Như vậy, sau hơn 20 năm kể từ khi triển khai dự án, các hạng mục hạ tầng còn dang dở tại Khu đô thị mới Trung Văn tiếp tục được đặt trong thời hạn phải hoàn thành vào cuối năm 2026.

UBND TP Hà Nội cho biết, để dự án sớm hoàn thành và bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thời gian tới Sở Tài chính - cơ quan chủ trì tham mưu UBND thành phố theo pháp luật về đầu tư - có trách nhiệm thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư dự án.

Mục tiêu là bảo đảm dự án được triển khai và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được bàn giao theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Thời gian thực hiện dự án Khu đô thị mới Trung Văn được điều chỉnh đến hết quý IV/2026.

Thành phố đồng thời yêu cầu thực hiện Kế hoạch số 138 (ngày 5/5/2023) về kiểm tra, xử lý dứt điểm, toàn diện và khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu đô thị, khu nhà ở có quy mô từ 2ha trở lên.

UBND các phường Thanh Xuân và Đại Mỗ được giao rà soát, tổng hợp tình hình triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật nêu trên; theo dõi, giám sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng chậm bàn giao theo quy định.