LTS: Thời gian gần đây, việc hầu hết xe bán tải bị xếp vào nhóm xe tải và có thể chịu các hạn chế khi lưu thông trong nội đô đang trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Không chỉ chủ xe bán tải mà cả các chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng dùng ô tô đều có những góc nhìn khác nhau, thậm chí trái chiều.

Một bên cho rằng, xe bán tải hiện nay chủ yếu phục vụ nhu cầu cá nhân, có tính chất gần với xe con, nên cần được nhìn nhận và quản lý linh hoạt hơn. Trong khi đó, không ít ý kiến lại ủng hộ việc áp dụng quy định như xe tải là cần thiết nhằm đảm bảo trật tự, giảm áp lực hạ tầng đô thị vốn đã quá tải.

Gửi bài viết tới diễn đàn "Có nên cấm xe bán tải vào nội đô như xe tải", độc giả Quang Trung (Thanh Liệt, Hà Nội) đã bày tỏ ý góc nhìn riêng về vấn đề này:

Tôi không có ác cảm với xe bán tải. Thậm chí, tôi hiểu vì sao nhiều người chọn loại xe này: khung gầm cao, chở được nhiều đồ, đi đường xấu tốt. Nhưng trong môi trường đô thị, đặc biệt là ở các thành phố đông đúc, trải nghiệm thực tế của tôi lại hoàn toàn khác.

Và nó bắt đầu từ những lần đỗ xe.

Do "đất chật người đông", hầm gửi xe ở các chung cư hay trung tâm thương mại hiện nay phần lớn được thiết kế khá nhỏ, theo tiêu chuẩn dành cho xe con cỡ nhỏ và trung bình.

Vạch kẻ ô đỗ thường “vừa khít”, đủ để một chiếc sedan hoặc SUV cỡ B, C đỗ gọn gàng và vẫn mở được cửa ở mức tối thiểu. Nhưng khi một chiếc bán tải xuất hiện, mọi thứ trở nên chật chội hơn rõ rệt.

Chiều dài và chiều rộng của xe bán tải thường lớn hơn đáng kể so với xe phổ thông. Chỉ cần một chiếc đỗ lệch một chút, dù sát vạch kẻ nhưng không gian của ô bên cạnh gần như bị “ăn” mất.

Tôi từng nhiều lần rơi vào tình huống đỗ xe cạnh một chiếc bán tải: mở cửa không đủ rộng để bước xuống, phải len lỏi rất khó khăn, buộc phải tìm cách chui ra từ phía ghế phụ.

Chưa kể xe bán tải có chiều dài hơn đáng kể so với xe con phổ thông, nên khi đỗ trong hầm chật, phần đầu hoặc đuôi dễ nhô ra ngoài, gây cản trở, khó khăn khi ra vào của xe bên cạnh.

Nhiều người không thích đỗ cạnh một chiếc xe bán tải trong hầm vì kích thước quá lớn. Ảnh NVCC

Từ câu chuyện trong hầm xe, tôi bắt đầu nhìn rộng hơn về sự hiện diện của xe bán tải trong đô thị. Loại xe này vốn được thiết kế với mục đích đa dụng: chở hàng, đi công trình, phục vụ địa hình khó. Nhưng khi đưa vào môi trường đô thị, nơi hạ tầng đã quá tải thì kích thước lớn của xe lại trở thành một vấn đề.

Trên đường phố giờ cao điểm, xe bán tải chiếm diện tích lớn hơn nhiều mẫu SUV cỡ D 7 chỗ ngồi. Trong điều kiện mặt đường hạn chế, mỗi phương tiện lớn hơn đồng nghĩa với việc giảm hiệu quả lưu thông chung. Điều này càng rõ ở những tuyến phố nhỏ, nơi chỉ cần một chiếc xe cồng kềnh dừng đỗ là đủ gây ùn ứ.

Chưa kể, bán kính quay đầu lớn khiến xe bán tải khó xoay xở trong các không gian chật hẹp. Ở những bãi đỗ xe công cộng hoặc khu dân cư, việc di chuyển, lùi, ghép xe thường mất nhiều thời gian hơn so với xe con thông thường. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến người lái mà còn tác động đến các phương tiện xung quanh.

Ở góc độ cá nhân, tôi cho rằng xe bán tải không phù hợp để sử dụng như một phương tiện di chuyển chính trong nội đô. Điều này không có nghĩa là nên cấm hoàn toàn, nhưng cần có sự điều tiết hợp lý. Có thể là quy định rõ hơn về khu vực lưu thông, thời gian hoạt động, hoặc tiêu chuẩn bãi đỗ phù hợp với kích thước xe.

Quan trọng hơn, người dùng cũng cần cân nhắc nhu cầu thực tế. Nếu phần lớn thời gian chỉ di chuyển trong phố, đưa đón gia đình, đi làm hàng ngày, thì một chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu sẽ hợp lý hơn nhiều.

Việc chọn một chiếc bán tải chỉ vì “trông mạnh mẽ” hay “đa dụng” nhưng không khai thác đúng mục đích có thể gây bất tiện không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh.

Câu chuyện “ngại đỗ cạnh xe bán tải” có thể nghe nhỏ, nhưng nó phản ánh một vấn đề lớn hơn là sự không tương thích giữa phương tiện và không gian đô thị. Khi hạ tầng chưa kịp thích nghi, việc gia tăng các dòng xe cỡ lớn trong thành phố sẽ tiếp tục tạo ra những va chạm, không chỉ là va chạm vật lý, mà còn là va chạm về trải nghiệm sống hàng ngày.

Độc giả Quang Trung