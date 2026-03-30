Đại sứ quán Việt Nam tại Israel vừa phát thông báo tới cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel.

Theo đó, trong những ngày gần đây, tình hình an ninh tại Israel tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều đợt cảnh báo tên lửa trên diện rộng. Đáng chú ý là đã xảy ra các vụ tấn công vào khu công nghiệp hóa chất tại miền Nam (Ne’ot Hovav) và tổ hợp lọc dầu Bazan tại Haifa, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ vật liệu nguy hại và ảnh hưởng đến môi trường, an toàn dân cư.

Một số khu vực ở Israel cũng ghi nhận các sự cố cục bộ, tác động đến hạ tầng dân sự và đời sống người dân. Trên cơ sở đó, phía Israel tiếp tục duy trì chính sách phòng thủ dân sự ở mức chặt chẽ trên toàn quốc.

Lực lượng an ninh Israel và các nhân viên cứu hộ tại hiện trường một vụ nổ ở Tel Aviv ngày 24/3. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo thông báo ngày 30/3 của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel, chính sách phòng thủ dân sự được áp dụng từ 8h ngày 30/3 đến 20h ngày 4/4, không thay đổi so với giai đoạn trước. Trên phạm vi rộng, nhiều khu vực tiếp tục duy trì mức hoạt động hạn chế. Theo quy định, tạm dừng hoạt động giáo dục trực tiếp; cho phép tụ tập tối đa khoảng 50 người khi bảo đảm có nơi trú ẩn đạt chuẩn; các cơ sở làm việc chỉ được hoạt động khi đáp ứng điều kiện an toàn; các bãi biển tiếp tục đóng cửa.

Trước tình hình trên, Đại sứ quán đề nghị bà con thường xuyên theo dõi hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa theo khu vực cư trú, chuẩn bị sẵn phương án tiếp cận nơi trú ẩn gần nhất.

Người dân cần tránh xa các khu vực nguy cơ cao như nhà máy hóa chất, khu công nghiệp, sân bay, bến cảng và hạ tầng trọng yếu. Nếu ở gần khu vực xảy ra sự cố thì hạn chế di chuyển, ở trong nhà, đóng kín cửa và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng sở tại.

Đại sứ quán lưu ý tuyệt đối không tiếp cận, quay phim, chụp ảnh tại các khu vực bị tấn công hoặc có dấu hiệu nguy hiểm.

Đại sứ quán Việt Nam cho biết đến thời điểm này, sau hơn 1 tháng xung đột bùng phát, cộng đồng người Việt tại Israel vẫn an toàn.