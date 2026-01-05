Chính phủ ban hành Nghị định số 350/2025 quy định về khuyến khích phát triển văn học.

Nghị định này quy định về khuyến khích phát triển văn học bao gồm: Hỗ trợ phát triển văn học; tổ chức trại viết, trại sáng tác văn học; cuộc thi viết, cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học; giải thưởng văn học; giới thiệu, quảng bá, phổ biến văn học trong nước và ngoài nước.

Nhà nước tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân và khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia mạnh mẽ vào hoạt động sáng tác văn học, doanh nghiệp tham gia phát triển văn học trong nước và ngoài nước. Nhà nước hỗ trợ về nguồn lực khi văn học tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp có thẩm quyền giao.

Nghị định nêu rõ việc khuyến khích tổ chức trại viết, trại sáng tác văn học và cuộc thi viết, cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học; đặc biệt là dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng; tôn vinh các tác giả, đồng tác giả (gọi là tác giả), tác phẩm văn học có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật; bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan.

Nhà nước cũng tạo điều kiện, hỗ trợ, giới thiệu, quảng bá, xuất bản, phổ biến tác phẩm văn học có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật. Thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, phát triển không gian sáng tạo, đổi mới tư duy về văn học.

Nghị định quy định, Nhà nước hỗ trợ cho tác giả có tác phẩm văn học được viết, sáng tác, dịch theo các chủ đề, đề tài quy định có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật, phong phú, đa dạng về thể loại và ngôn ngữ thể hiện, có giá trị định hướng thẩm mỹ, hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Chủ đề, đề tài viết, sáng tác, dịch tác phẩm văn học được hỗ trợ bao gồm: Lịch sử và di sản văn hóa truyền thống dân tộc; Đảng Cộng sản Việt Nam; cách mạng; biển, hải đảo và biên giới; bảo vệ chủ quyền, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên cuộc sống; chống diễn biến hòa bình, bác bỏ luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công nghệ và chuyển đổi số; biến đổi khí hậu và môi trường.

Ngoài ra còn có chủ đề, đề tài về con người mới tham gia vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước; phong trào thi đua, học tập theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; sự nghiệp xây dựng và phát triển nông thôn mới; thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; người yếu thế; dân tộc thiểu số và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; phòng, chống bạo lực gia đình.