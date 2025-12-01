Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 12 với làn sóng sản phẩm mới trải đều từ phổ thông đến cao cấp, hứa hẹn tạo thêm sức nóng trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Dưới đây là một số cái tên đáng chú ý đã chốt lịch ra mắt trong tháng 12 này:

Mitsubishi Destinator

Mitsubishi Destinator ra mắt vào ngày 1/12 tại TPHCM. Đây là mẫu xe được toàn thị trường và khách hàng chờ đợi trong suốt thời gian qua. Thực tế, bản concept của mẫu xe này - Mitsubishi DST, đã được giới thiệu tại Hà Nội hồi tháng 6/2025. Nhiều đại lý của Mitsubishi cũng đã nhận đặt cọc cho mẫu xe này.

Mitsubishi Destinator được xem như là bản 7 chỗ của người anh em Xforce. Ảnh: MMV

Mitsubishi Destinator sở hữu thiết kế tương tự đàn em Xforce nhưng to lớn, hầm hố hơn với cấu hình 7 chỗ ngồi. Destinator tại Việt Nam có không dưới 2 phiên bản, trong đó có bản tiêu chuẩn và bản cao cấp với 2 loại mâm khác nhau.

Phần nội thất của Destinator có màn hình cảm ứng 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, đồng hồ sau vô-lăng là màn hình 8 inch. Hệ thống âm thanh Yamaha, điều hòa tự động hai vùng và các cổng sạc ở cả ba hàng ghế.

Về vận hành, Destinator được trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp, sản sinh công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 250Nm, hộp số CVT, dẫn động cầu trước.

Hãng xe Nhật cho biết, Destinator ở Việt Nam sẽ có ADAS với một số tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đèn pha tự động, cảnh báo xe phía trước khởi hành… và camera 360 độ.

Audi A6

Audi Việt Nam xác nhận, mẫu sedan A6 thế hệ hoàn toàn mới sẽ được giới thiệu tới người tiêu dùng vào ngày 4/12 tới. Xe thuộc thế hệ thứ 6, được giới thiệu toàn cầu vào tháng 3/2025 với 2 biến thể wagon và sedan. Nhiều khả năng, dòng xe này chỉ phân phối trong nước với biến thể sedan.

Audi A6 nằm trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung (cỡ E). Ảnh: Audi

Audi A6 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.999 x 1.875 x 1.472 (mm), trục cơ sở 2.923mm, sử dụng nền tảng khung gầm PPC (Premium Platform Combustion), chung với Audi A5 mới đã mở bán trong nước. Thiết kế ngoại thất của A6 cũng có nhiều nét tương đồng với A5 với lưới tản nhiệt Singleframe cỡ lớn, hai hốc đặt bên rìa cản và đèn LED ma trận.

Trên thế giới, nội thất A6 mới gồm màn HUD có hình ảnh lớn hơn 85% so với bản cũ, cửa sổ trời toàn cảnh, nội thất da cao cấp xen lẫn chất liệu tái chế thân thiện với môi trường, đèn nền nội thất với dải đèn tương tác đặc biệt tại táp lô, dàn 20 loa Bang & Olufsen, sạc điện thoại không dây và điều hòa 4 vùng.

Về vận hành, Audi A6 thế hệ mới trên thị trường quốc tế có đủ các tùy chọn xăng, dầu và cả hybrid sạc ngoài PHEV. Các bản xăng và dầu đều được hỗ trợ bởi công nghệ mild-hybrid với công suất dao động từ 201-362 mã lực, mô-men xoắn cực đại 340-550 Nm. Bản PHEV dùng máy xăng 2.0L và khối pin 20,7 kWh, nhưng nhiều khả năng phiên bản này chưa được đưa về Việt Nam.

Hyundai Santa Fe hybrid

Những hình ảnh Hyundai Santa Fe hybrid tại Việt Nam đã xuất hiện trên mạng xã hội gần đây cho thấy mẫu xe này đang cận kề ngày ra mắt thị trường. Theo nguồn tin từ một đại lý Hyundai tại Hà Nội, mẫu xe này được lắp ráp trong nước và sẽ ra mắt vào khoảng giữa tháng 12 tới.

Hyundai Santa Fe Hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ hơn 5l/100km. Ảnh: Hyundai Motors

Thông số dành riêng cho thị trường Việt Nam vẫn đang được giữ kín, tuy nhiên Santa Fe Hybrid tại Thái Lan sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L Smartstream T-GDI kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 232 mã lực và mô men xoắn 264Nm. Xe dùng hộp số tự động 6 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian cùng bộ pin lithium ion 1,49kWh.

Theo thông tin từ Hyundai Thái Lan, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của phiên bản này đạt 5,1 lít/100km cho điều kiện vận hành hỗn hợp - mức tiêu thụ còn tiết kiệm hơn nhiều mẫu xe cỡ nhỏ hiện nay.

Santa Fe Hybrid về ngoại hình gần như không có sự khác biệt gì so với các mẫu xe thuần xăng. Phía đại lý tiết lộ, các trang bị của bản Hybrid sẽ tương tự bản Prestige đang bán trên thị trường. Một số nguồn tin từ đại lý cũng ho biết, giá bán của Santa Fe Hybrid sẽ ở khoảng giữa hai bản thuần xăng hiện nay là Prestige (1,265 tỷ đồng) và bản Calligraphy (1,365 tỷ đồng).

Toyota Innova Cross 2.0G

Toyota Việt Nam xác nhận Innova Cross sẽ có thêm phiên bản giá rẻ 2.0G và có thể ra mắt thị trường Việt Nam ngay trong tháng 12. Xe sử dụng động cơ giống bản 2.0V nhưng sẽ bị cắt bớt một số trang bị nhằm giảm giá thành.

Cụ thể, Toyota Innova Cross 2.0G trang bị máy xăng 2.0L, sản sinh công suất 172 mã lực, mô-men xoắn 205Nm, dẫn động cầu trước, số tự động vô cấp CVT.

Toyota Innova Cross sắp có bản giá rẻ. Ảnh: TMV

Về ngoại hình, xe vẫn trang bị đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED nhưng không có đèn định vị ban ngày. Phiên bản này được cho sẽ chỉ dùng mâm kích thước 16 inch, trong khi bản 2.0V là 17 inch và bản 2.0HEV là 18 inch.

Sự khác biệt lớn nhất của Innova Cross bản giá rẻ nằm ở các trang bị nội thất. So với phiên bản 2.0V, phiên bản này sử dụng đồng hồ hiển thị dạng analog kèm màn hình TFT 4,2 inch thay vì màn hình 7 inch, vô-lăng không được bọc da cũng như không có lẫy chuyển số, ghế lái chỉnh cơ thay vì chỉnh điện, màn hình cảm ứng trung tâm chỉ 8 inch thay vì 10,1 inch, cốp sau chỉnh cơ, không có camera 360 độ và cảnh báo áp suất lốp cũng bị cắt bớt.

Giá bán của Innova Cross chưa được tiết lộ nhưng có lẽ là sẽ thấp hơn đáng kể so với bản 2.0V (825 triệu đồng), có thể rơi vào khoảng 750 triệu đồng.

Việc bổ sung phiên bản giá rẻ được xem là bước đi khôn ngoan của hãng xe Nhật, nhất là khi phân khúc MPV cỡ trung đang nóng lên bởi hàng loạt đối thủ mạnh, bao gồm cả các mẫu xe điện ngày càng gây sức ép về giá và công nghệ.

(Tổng hợp)