Thông tin mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ KIA Sonet có thêm phiên bản 1.5L AT tiêu chuẩn vừa được phía KIA Việt Nam chia sẻ chính thức trên website.

Cụ thể, phiên bản này có giá niêm yết 499 triệu đồng, rẻ hơn 40 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn trước đây là Deluxe (539 triệu đồng). Với sự xuất hiện này, dải sản phẩm của Sonet có tới 4 phiên bản với giá bán từ 499-624 triệu đồng.

KIA Sonet có bản tiêu chuẩn giá 499 triệu đồng từ tháng 9/2025. Ảnh: THACO-KIA

Về diện mạo, Sonet bản 1.5L AT tiêu chuẩn mới khá giống bản Deluxe với cụm đèn trước là halogen. Bộ mâm kích thước 16 inch phối 2 tông màu. Đèn định vị ban ngày và đèn hậu dạng LED, gương chiếu hậu vẫn chỉnh và gập điện.

Tuy nhiên, bản tiêu chuẩn 1.5L AT bị cắt khá nhiều trang bị ở khoang nội thất. Cụ thể, bản mới có đề nổ bằng chìa cơ thay vì dùng nút bấm, từ đó, xe cũng không còn chức năng đề nổ từ xa; điều hoà chỉnh cơ; không có cảm biến lùi,...

Khoang nội thất của KIA Sonet vẫn có màn hình 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Ảnh: THACO-KIA

Ngoài ra, các hệ thống an toàn khác vẫn giống bản Deluxe với cân bằng tiện tử, chống bó cứng phanh, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và 2 túi khí... Tất cả các phiên bản của KIA Sonet hiện nay tại Việt Nam đều sử dụng động cơ Smartstream 1.5L với công suất 113 mã lực, đi cùng hộp số vô cấp CVT.

Với việc bổ sung phiên bản tiêu chuẩn mới này, giá KIA Sonet sẽ trở nên cạnh tranh đáng kể so với các mẫu xe cùng phân khúc A-SUV như Hyundai Venue (2 phiên bản, giá 499-539 triệu đồng) và Toyota Raize (1 phiên bản, giá 510 triệu đồng).

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đã có 3.213 chiếc KIA Sonet được bán ra thị trường trong 8 tháng đầu năm 2025, dẫn đầu phân khúc A-SUV sử dụng động cơ đốt trong.

Trong khi đó, các đối thủ là Toyota Raize có lượng bán ra 2.251 chiếc, còn Hyundai Venue "hụt hơi" hơn với hơn 1.500 chiếc được bán ra trong 8 tháng đầu năm 2025.

