Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới công bố hôm nay (11/9), tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 8/2025 đạt 25.973 xe, bao gồm 17.304 xe du lịch; 8.367 xe thương mại và 302 xe chuyên dụng.

So với tháng 7, lượng bán ra của các thành viên VAMA trong tháng vừa qua giảm tới 18%. Trong đó, doanh số xe du lịch giảm 22%; xe thương mại giảm 5%, xe chuyên dụng giảm 53% so với tháng trước. Tuy nhiên, nếu so với tháng 8/2024, lượng xe bán ra của thị trường vẫn tăng nhẹ 3%.

Doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 8 giảm sâu so với các tháng liền trước đó. Nguồn số liệu: VAMA

Tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong năm 2025 tính đến hết tháng 8 vừa qua đạt 220.733 chiếc, tăng mạnh 16,8% so với cùng kỳ năm 2024 (với 188.998 chiếc). Trong đó, xe ô tô du lịch tăng tăng 11%; xe thương mại tăng 33% và xe chuyên dụng tăng 58% so với cùng kỳ năm 2024.

Về cơ cấu nguồn gốc xe, lượng bán ra của ô tô lắp ráp trong nước tháng 8/2025 đạt 12.671 xe, giảm 19% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 13.302 xe, giảm 17% so với tháng trước. Như vậy, dù lượng bán ra sụt giảm nhưng đây là tháng thứ 6 liên tiếp các thành viên VAMA có lượng xe nhập khẩu bán ra nhiều hơn so với xe sản xuất trong nước.

Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra vẫn vượt trội so với xe sản xuất trong nước trong tháng 8. Nguồn số liệu: VAMA

Trong 8 tháng đầu năm 2025, doanh số bán hàng của ô tô lắp ráp trong nước đạt 105.491 chiếc, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ 2024. Trong khi xe nhập khẩu nhỉnh hơn khi đạt tới 115.242 chiếc, tăng tới 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn vào những con số trên có thể thấy khách hàng Việt vẫn đang có xu hướng mua xe nhập khẩu nhiều hơn so với xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, số liệu trên của VAMA chưa phải là số liệu bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam. Ngoài các thành viên VAMA, VinFast và Hyundai là hai hãng xe có lượng bán ra khá lớn nhưng được công bố riêng.