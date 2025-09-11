Sáng 11/9, Skoda Slavia - sedan cỡ B ra mắt khách hàng Việt. Đây là mẫu xe thứ 4 của thương hiệu xe Cộng hoà Séc tại Việt Nam và là mẫu xe thứ 2 được lắp ráp trong nước tại nhà máy của Tập đoàn Thành Công ở Quảng Ninh.

Skoda Slavia có tổng cộng 3 phiên bản là Active, Ambition và Style với giá bán lần lượt là 468, 528 và 568 triệu đồng. Mức giá này đặt Slavia vào vị trí đối đầu trực diện với các đối thủ nặng ký như Toyota Vios, Hyundai Accent và cả Honda City – những cái tên vốn đã quen thuộc ở phân khúc sedan cỡ B, bám rễ sâu trong tâm trí người tiêu dùng Việt Nam.

Skoda Slavia là tân binh trong phân khúc sedan cỡ B với giá bán 468-568 triệu đồng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Giống như Skoda Kushaq, Slavia được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm MQB của tập đoàn Volkswagen. Kích thước dài x rộng x cao của mẫu sedan này lần lượt là 4.541 x 1.752 x 1.487 (mm), trục cơ sở 2.651mm.

Như vậy, kích thước của Slavia nhỉnh hơn đôi chút so với Vios, Accent và xấp xỉ Honda City. Đặc biệt, khoảng sáng gầm của Slavia là 178mm, cao nhất phân khúc và không kém cạnh với một số mẫu xe gầm cao.

Ngoại hình của Skoda Slavia mang phong cách nam tính, đơn giản, thậm chí có phần "lầm lì" đậm chất châu Âu. Đầu xe thiết kế lưới tản nhiệt viền chrome, cụm đèn pha LED (bản Style) và các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe. Mâm của Slavia là dạng đa chấu 16 inch (bản Style là mâm phay 5 chấu).

Nội thất Slavia có màn hình giải trí 10 inch, điều hòa tự động cảm ứng, sạc không dây, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh. Phiên bản cao cấp Style còn có cửa sổ trời, cụm đồng hồ điện tử, dàn âm thanh 8 loa kèm subwoofer, cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch và ghế làm mát...

Trang bị an toàn cũng khá đầy đủ so với các mẫu xe trong phân khúc như hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, camera lùi...

Khoang nội thất của Slavia có thiết kế đơn giản, thực dụng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Về vận hành, Skoda Slavia sản xuất, lắp ráp Việt Nam được trang bị động cơ xăng 1.0L tăng áp, cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 178 Nm cùng hệ dẫn động cầu trước giống hệt mẫu Kushaq đang bán trên thị trường.

Dù có nhiều điểm nổi bật so với các đối thủ đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc, song thách thức dành cho Slavia tại Việt Nam là không hề nhỏ.

Ở phân khúc sedan hạng B vốn là “mảnh đất vàng” của thị trường ô tô Việt với doanh số hàng chục nghìn xe mỗi năm, Toyota Vios có lợi thế thương hiệu và độ bền bỉ, Hyundai Accent nổi bật ở giá trị sử dụng, trong khi Honda City gây ấn tượng bởi ngoại hình bắt mắt và khả năng vận hành mạnh mẽ.

Ngoài ra, nhiều cái tên khác như Mazda2, Nissan Almera, KIA Solotu, Mitsubishi Attrage... dù không bán quá chạy nhưng cũng có những ưu điểm và tệp khách hàng riêng.

Để cạnh tranh tại Việt Nam, Slavia sẽ cần chứng minh ít nhất hai yếu tố: độ bền thực tế và dịch vụ hậu mãi. Người tiêu dùng Việt vốn đã quen với phụ tùng sẵn có, chi phí bảo dưỡng thấp từ các hãng Nhật - Hàn. Do vậy, một tân binh châu Âu nếu không đi kèm chính sách sau bán hàng hợp lý sẽ khó tạo đột phá.

So sánh sơ lược Skoda Slavia với các đối thủ:

Skoda Slavia Toyota Vios Hyundai Accent Honda City Số phiên bản 3 3 4 3 Giá bán (triệu đồng) 468-568 458-545 439-569 499-569 Kích thước dài x rộng x cao (mm) 4.541 × 1.752 × 1.507 4.425 x 1.730 x 1.475 4535 × 1765 × 1485 4.580 × 1.748 × 1.467 Chiều dài cơ sở 2.651 mm 2.550 mm 2.670 mm 2.600 mm Khoảng sáng gầm 178 mm 133 mm 150 mm 134 mm Loại động cơ Xăng 1.0L tăng áp Xăng 1.5L Xăng 1.5L Xăng 1.5L Công suất 115 mã lực 107 mã lực 115 mã lực 119 mã lực Mô-men xoắn 178Nm 140Nm 144Nm 145Nm Hộp số 6MT/6AT 5MT/CVT 6MT/CVT CVT Doanh số bán hàng 7 tháng đầu năm 2025 - 6.478 xe 4.297 xe 4.766 xe

