Chương trình phát triển Chính phủ số đã xác định rõ quan điểm chuyển đổi số toàn diện trong các cơ quan nhà nước để bảo đảm mọi hoạt động tham mưu, xử lý công việc, quản lý, quản trị nội bộ, lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực và quản trị dựa trên kết quả.

Thời gian qua, cùng với các cơ quan, đơn vị trong cả nước, ngành Tư pháp đã và đang tích cực chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số. Hồi trung tuần tháng 11/2025, Bộ Tư pháp đã ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức, bổ sung một số tính năng mới giúp nâng cao trải nghiệm người dùng như công cụ xử lý văn bản, trích xuất và tóm tắt tự động, đánh giá mức độ hài lòng...

Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức là một nền tảng pháp lý số trọng điểm được Bộ Tư pháp xây dựng để đáp ứng yêu cầu cải cách thể chế, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngày 12/12, tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình chuyển đổi số ngành, trong khuôn khổ hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2026, Bộ Tư pháp đã kích hoạt triển khai nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự và Trung tâm IOC hệ thống thi hành án dân sự trên quy mô toàn quốc.

Không chỉ cho thấy quyết tâm của Bộ Tư pháp trong triển khai chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, việc đưa vào vận hành chính thức nền tảng số và Trung tâm IOC trong lĩnh vực thi hành án dân sự còn là một cột mốc quan trọng với toàn bộ hệ thống thực thi pháp luật Việt Nam, mở ra một giai đoạn mới của thi hành án dân sự số hóa, công khai, hiệu quả và lấy người dân làm trung tâm.

Công chức Cục Quản lý thi hành án dân sự tiếp nhận hồ sơ và tạo lập hồ sơ điện tử.

Theo Bộ Tư pháp, trong bối cảnh thực hiện mô hình tổ chức mới theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trong khi số lượng vụ việc không ngừng tăng, tính chất ngày càng phức tạp, Bộ đặt trọng tâm chuyển đổi số công tác thi hành án dân sự thông qua triển khai Nền tảng số thi hành án dân sự và Trung tâm IOC - giải pháp tối ưu để hình thành cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự “đúng - đủ - sạch - sống”, thống nhất dùng chung. Hai hệ thống quan trọng này đã được Cục Quản lý thi hành án dân sự - THADS chủ trì triển khai, với sự đồng hành công nghệ của Tập đoàn FPT.

Nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự có 4 phân hệ nghiệp vụ trọng tâm đều được ứng dụng AI gồm phân hệ biên lai điện tử, phân hệ hỗ trợ ra quyết định thi hành án, phân hệ tổ chức thi hành án và phân hệ tiếp công dân - tiếp nhận đơn thư và quản lý giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bốn phân hệ nghiệp vụ trọng tâm trong nền tảng số thi hành án dân sự.

Được xây dựng như một giải pháp tổng thể, số hóa liền mạch toàn bộ quy trình thi hành án dân sự, tích hợp và liên thông toàn bộ quy trình nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ số, nền tảng số lĩnh vực thi hành án dân sự mang lại nhiều lợi ích như: Cho phép giải quyết thủ tục phi địa giới hành chính, không phụ thuộc khoảng cách địa lý; giảm tải công việc báo cáo thống kê, phục vụ hiệu quả điều hành và ra quyết định nhờ dữ liệu theo thời gian thực; ứng dụng công nghệ AI giúp tự động hóa bóc tách dữ liệu, giao việc và giám sát tiến độ.

Đặc biệt, người dân có thể dễ dàng tương tác, tra cứu hồ sơ, nhận thông báo bằng QR Code, qua VNeID… Nền tảng cũng sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan THADS với các bộ, ngành liên quan để tống đạt văn bản, xác minh điều kiện thi hành án, phối hợp công tác.

Trong khi đó, Trung tâm IOC THADS là nền tảng điều hành số thế hệ mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kết nối, tích hợp và liên thông theo thời gian thực với toàn bộ nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự và các hệ thống liên quan trong và ngoài ngành, hình thành kho dữ liệu dùng chung thống nhất. Qua trợ lý AI tích hợp sẵn, lãnh đạo có thể truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, giao nhiệm vụ trực tiếp và theo dõi tiến độ xử lý ngay trên một màn hình điều hành tập trung.

Trung tâm IOC THADS kết nối, liên thông theo thời gian thực với toàn bộ nền tảng số trong lĩnh vực thi hành án dân sự và các hệ thống liên quan trong và ngoài ngành, hình thành kho dữ liệu dùng chung.

Theo thống kê, mỗi năm, ngành THADS tiếp nhận và xử lý hơn 1 triệu bản án, việc phụ thuộc vào quy trình thủ công đặt áp lực lớn cho công tác thi hành án. Với nền tảng số mới, người dân thực hiện nộp hồ sơ nhanh chóng trên môi trường số hoặc tại bộ phận 1 cửa cơ quan thi hành án dân sự gần nhất, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Các quy trình tiếp nhận, xử lý ra quyết định thi hành án, phê duyệt, tổ chức thi hành án, phát hành biên lai điện tử…được thực hiện nhanh chóng trên môi trường số và cập nhật cho người dân thông qua VNeID. Các phân hệ có thể tự động bóc tách bản án dài 500 trang, tạo hơn 200 quyết định trong chưa đầy 20 phút, đồng thời thay thế hoàn toàn quy trình chuyển phát giấy bằng ký số và tống đạt điện tử qua Cổng thông tin THADS với mã định danh và QR Code.

Giai đoạn tiếp theo, nền tảng sẽ tiếp tục được hoàn thiện, kết nối chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, đơn vị liên quan để xử lý toàn trình trên môi trường số; số hóa dữ liệu lịch sử nhằm cắt giảm thủ tục và cung cấp xác nhận kết quả thi hành án tự động; hoàn thiện, tích hợp AI agent để hỗ trợ phân tích dữ liệu, dự thảo văn bản, đánh giá rủi ro và hỗ trợ người dân 24/7.