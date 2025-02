Kiếm bộn tiền nhưng chưa vội mừng

Tết Nguyên đán là dịp mà các cơ sở cho thuê xe ô tô tự lái bận rộn nhất trong năm khi đa số đều "cháy hàng", thậm chí khách đặt kín ngay từ sớm. Lượng xe cho thuê lớn với số ngày dài, cộng với giá thuê cao gấp từ 1,5-2 lần ngày thường giúp chủ những cơ sở này kiếm bộn tiền. Thế nhưng, tâm lý chung của họ những ngày sau Tết vẫn là thấp thỏm lo lắng.

Cơ sở kinh doanh của anh Nguyễn Văn Trung ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) có gần 30 ô tô cho thuê, chủ yếu là các dòng xe phổ thông như VinFast Fadil, Hyundai Grand i10, KIA Cerato/K3, Mazda 3, Mazda CX-5, Mitsubishi Xpander,...

Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, toàn bộ số xe của anh Trung đều có khách đặt, tối thiểu là 5-6 ngày, còn có những chiếc cho thuê đến nửa tháng. Trừ các chi phí cố định, ước tính ông chủ này "bỏ túi" đến cả 300-400 triệu chỉ trong khoảng hơn 1 tuần nghỉ Tết.

Nhiều chủ cơ sở cho thuê xe tự lái sau dịp Tết dù thu bộn tiền vẫn chưa hết lo. Ảnh: Hoàng Hiệp

"Khách thuê xe đi Tết đều phải ký hợp đồng và đặt cọc trước khoảng 5 triệu đồng. Đến ngày nhận xe, người thuê phải mang theo giấy tờ cá nhân cùng một khoản tiền cọc bảo lãnh xe trị giá 30-40 triệu đồng hoặc xe máy có giá trị tương đương. Khi trả xe, sau khi tính toán các loại chi phí như đâm đụng, xước xát, km phụ trội hay dọn rửa xe, chúng tôi sẽ trả lại tiền thừa cho khách", anh Trung nói.

Tuy nhiên, anh Trung cho biết, dù đã thanh toán xong xuôi với khách nhưng vẫn có cảm giác như "không phải cầm tiền của mình". Bởi lẽ, sau Tết khoảng 2-3 tuần là thời điểm mà anh Trung sẽ phải kiểm tra xem trong số xe của mình có chiếc nào bị phạt nguội hay không.

"Hàng năm, khách của tôi dính phạt nguội không quá nhiều, chủ yếu là các lỗi vượt đèn đỏ hoặc chạy quá tốc độ khi đi các tỉnh với mức phạt không quá cao. Nhưng năm nay khi Bộ Công an áp dụng Nghị định 168 cộng với tăng cường xử phạt qua camera thì có thể tỷ lệ bị phạt sẽ cao hơn. Thế nên tôi rất lo nhỡ một vài xe có 'dính' phạt là sẽ rất mất thời gian để giải quyết cũng như đòi tiền khách thuê", anh Trung chia sẻ.

Cũng theo anh Trung, thông thường thời gian nhận được thông báo phạt nguội là từ 15 ngày đến 1-2 tháng. Lúc này, việc giải quyết khá rắc rối khi liên hệ người thuê xe, nhất là khách vãng lai, chưa kể có trường hợp phương tiện vi phạm gắn biển kiểm soát giả, trùng biển số, phải mất thời gian để lên công an giải trình. Do đó, trong thời gian này, anh Trung mong muốn phía cơ quan công an đẩy nhanh dữ liệu về phạt nguội lên các cổng thông tin để sớm tra cứu và xử lý được.

Bị phạt nguội là nỗi lo nhất của các cơ sở cho thuê xe tự lái sau Tết. Ảnh minh hoạ

Cùng nỗi thấp thỏm khách thuê xe bị phạt nguội, anh Dương Văn Tiến - quản lý của một công ty chuyên cho thuê xe tự lái và có lái ở quận Hà Đông (Hà Nội) cũng cho rằng, dù trong số vài chục chiếc mà công ty này quản lý hầu như không có chiếc xe nào bị va chạm, hỏng hóc nặng, nhưng việc "canh" và xử lý phạt nguội đang khá mất thời gian.

"Chúng tôi đã ràng buộc rất kỹ trong hợp đồng cho thuê xe là khách hàng phải đảm bảo an toàn giao thông cũng như chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra phạt nguội sau khi hợp đồng kết thúc. Tuy vậy khi không may bị phạt, việc tìm khách để đòi tiền cũng rất gian nan bởi lúc đó có khách cần thời gian để check, có khách cáo bận đi công tác chưa giải quyết ngay được, thậm chí có người đổi số điện thoại, chuyển nhà,...", anh Tiến chia sẻ.

Cho thuê xe tự lái ngày càng nhiều rủi ro

Theo chủ các cơ sở kinh doanh xe tự lái, việc ban hành Nghị định 168 với mức phạt tăng rất cao là cần thiết, đủ sức răn đe, từ đó góp phần thay đổi ý thức của người tham gia giao thông. Tuy nhiên, với lĩnh vực cho thuê ô tô tự lái lại đang đứng trước nhiều rủi ro, bởi không phải người thuê xe nào cũng có kinh nghiệm cũng như ý thức khi lái xe ra đường.

Trên thực tế, so với những năm trước, dịp Tết Nguyên đán năm nay được giới cho thuê xe tự lái đánh giá là không "nóng" bằng. Thậm chí ghi nhận nhiều trường hợp khách hàng đã đặt cọc rồi vẫn "quay xe" vào phút chót do tâm lý sợ cầm lái ra đường và bị phạt.

Theo chia sẻ của anh Dương Văn Tiến, để giảm rủi ro cho mình, công ty của anh buộc phải nâng mức đặt cọc cũng như bảo lãnh xe cao hơn so với trước đây lên mức 40-50 triệu, đồng thời kéo dài thời hạn trả sau thanh lý hợp đồng từ 10-15 ngày để đề phòng có thông báo phạt nguội. Nhưng điều này lại khiến khách hàng không hài lòng vì cho rằng phía cơ sở cho thuê xe muốn chiếm dụng vốn. Thế nên tệp khách hàng thuê xe tự lái bị co hẹp lại, chỉ còn những khách quen hoặc người thực sự có năng lực tài chính.

Mức phạt cao cùng việc tăng cường giám sát, xử phạt bằng camera khiến nhiều người thuê xe ô tô tự lái cảm thấy 'run tay'. Ảnh: Nguyễn Hùng

"Kinh doanh trong lĩnh vực này nhiều năm, chưa bao giờ chúng tôi thấy căng thẳng như hiện nay. Nếu giữ tiền của khách quá lâu thì không ai muốn thuê, còn nếu giữ ít thì chỉ cần khách vướng vào 1-2 lỗi vi phạm nặng như vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều là đã hết tiền. Rồi đến lúc đi đòi khách thì không khác gì đi xin, rất mệt mỏi", anh Tiến chia sẻ.

Trước những vấn đề như rủi ro về pháp lý, lừa đảo, tai nạn hay tăng cao mức phạt theo Nghị định 168 vừa qua, chủ những cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe tự lái như anh Tiến, anh Trung cho rằng, trong thời gian tới có thể sẽ phải rút gọn quy mô, đồng thời có những hướng kinh doanh mới.

"Sắp tới có thể tôi sẽ bán bớt các dòng xe bình dân giá rẻ để đầu tư loạt xe cỡ lớn mới 'xịn xò' hơn để cho các doanh nghiệp thuê dài hạn, đồng thời tuyển anh em lái xe để phát triển hơn dịch vụ xe có lái cho khách hàng. Làm như vậy có thể 'lãi mỏng' nhưng đỡ mất vả và đau đầu hơn", anh Nguyễn Văn Trung nói với VietNamNet.

Bạn có nhận định gì về câu chuyện trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc chia sẻ bài viết, video, hình ảnh về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!