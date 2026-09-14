Chiều 14/9, Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Lâm Đồng cho biết ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc lực lượng kiểm ngư bị chống đối, đe dọa và hành hung trong lúc đang thi hành công vụ.

Tàu cá vi phạm được đưa về bờ để lập biên bản, xử lý. Ảnh: Tiến Ngọc

Trước đó, chiều 9/9, Tổ kiểm tra thuộc Trạm Kiểm ngư Khu vực II tuần tra, kiểm soát chống khai thác IUU đã phát hiện một tàu cá không ghi số đăng ký đang di chuyển từ hướng biển vào cảng cá Phan Thiết, phường Phan Thiết. Tổ công tác đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng người điều khiển cố tình không chấp hành.

Lực lượng kiểm ngư sau đó đã điều khiển ca nô áp sát để tiếp cận. Qua kiểm tra, phát hiện con tàu dài 6,8m, không có giấy tờ theo quy định và đang tàng trữ 2 kích điện cùng một thùng sò. Quá trình làm việc, chủ tàu và thuyền viên liên tục có thái độ lớn tiếng thóa mạ, xúc phạm lực lượng kiểm ngư.

Lúc này, ông Trần Hải Đảo, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm ngư Khu vực II (Tổ trưởng) thấy tình hình phức tạp đã chủ động liên hệ phối hợp với lực lượng Biên phòng Phan Thiết, đồng thời trực tiếp điều khiển ca nô quay vào bờ để đón lực lượng tăng cường.

Khi ca nô kiểm ngư vừa rời đi, nam thuyền viên trên tàu cá bất ngờ rút dao đe dọa, sau đó đấm nhiều lần vào mặt ông N.T.T. - kiểm ngư viên ở lại làm nhiệm vụ trên tàu cá. Đến khi tàu cá di chuyển về neo đậu gần khu vực cầu Dục Thanh, đối tượng này tiếp tục lao vào hành hung ông T. trước sự chứng kiến của nhiều người dân, sau đó rời khỏi hiện trường.

Lực lượng chức năng sau đó đã áp giải phương tiện vi phạm về nơi an toàn để bảo vệ tang vật, lập biên bản sự việc.