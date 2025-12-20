Theo cáo buộc của VKSND Tối cao, từ năm 2023 đến hết tháng 3/2025, nhóm đại gia gồm ông Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Z Holding), cùng La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (đều là Phó Tổng giám đốc Công ty Z Holding), đã chỉ đạo sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung và dinh dưỡng, với tổng doanh thu hơn 6.695 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm bị kết luận là hàng giả lên tới hơn 2.436 tỷ đồng. Nhóm này còn chỉ đạo cấp dưới lập hai hệ thống sổ sách nhằm che giấu doanh thu thực tế, bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 1.549 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan chức năng xác định, thông qua hoạt động kinh doanh, sau khi trừ các khoản trích quỹ, lợi nhuận đã được chi cho ông Hoàng Quang Thịnh hơn 137 tỷ đồng; Nguyễn Văn Minh hơn 100 tỷ đồng và La Khắc Minh hơn 87 tỷ đồng.

Từ nguồn “tiền bẩn” này, nhóm đại gia trên đã bàn bạc, thống nhất thành lập các quỹ nội bộ gồm “Quỹ Z Holding”, “Quỹ Building” và “Quỹ Đầu tư”, do Nguyễn Văn Minh trực tiếp quản lý.

Ảnh minh họa,

Trong đó, “Quỹ Z Holding” thành lập từ tháng 4/2021. Hàng tháng, nhóm đại gia trích 5-10 tỷ đồng/tháng từ nguồn lợi nhuận được chia để bỏ vào Quỹ.

“Quỹ Building” được thành lập từ tháng 9/2023. Tiền trong quỹ này là tiền trích lại 5 tỷ đồng/tháng của các cổ đông tại Công ty Butaba (gồm nhóm 3 đại gia Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh và một người có tên Lê Văn Trung).

“Quỹ đầu tư” được thành lập từ tháng 4/2020, gồm tiền góp vào của nhóm 3 đại gia Thịnh, Khắc Minh, Văn Minh và tiền trích lại lợi nhuận được chia hàng tháng của 42 trưởng, phó hệ thống, trưởng, phó nhóm bán hàng.

Nhóm 3 đại gia đã chỉ đạo bà Hoàng Thị Hiền (Trưởng phòng Kế toán 1) theo dõi hoạt động của 3 quỹ trên phần mềm Misa, đồng thời giao thêm 2 người khác phụ trách kế toán các quỹ. Tổng số tiền từ “Quỹ Z Holding” và “Quỹ Building” sau đó được đưa vào đầu tư thông qua việc mua cổ phần doanh nghiệp và bất động sản.

Theo cáo trạng, nhóm 3 đại gia đã thực hiện các giao dịch mua bán cổ phần và bất động sản nhằm hợp thức hóa nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 83 tỷ đồng là tiền có nguồn gốc từ tội phạm, phát sinh từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, nhóm này đã sử dụng “tiền bẩn” để nhận chuyển nhượng 2 sàn dịch vụ thương mại và văn phòng của Công ty CP Đầu tư Sông Đà – Việt Đức tại Khu nhà ở và dịch vụ văn phòng Việt Đức Complex, với tổng giá trị ghi trên 2 hợp đồng hơn 21 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền thực tế Công ty Z Holding đã thanh toán cho Công ty Sông Đà – Việt Đức từ nguồn “Quỹ Z Holding” lên tới hơn 30 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhóm đại gia còn rửa tiền thông qua việc mua cổ phần Công ty CP Tân Phú Cường tại tỉnh Quảng Ninh với số tiền hơn 66 tỷ đồng; trong đó, Công ty Z Holding đã thanh toán cho Công ty Tân Phú Cường hơn 52 tỷ đồng.

Trách nhiệm của các cơ quan chức năng

Quá trình điều tra, truy tố vụ án, VKSND Tối cao nhận thấy còn tồn tại sơ hở, thiếu sót trong một số văn bản quy phạm pháp luật và công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, buôn bán hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng; cũng như trong việc hạch toán sổ sách, kê khai thuế, mua bán, chuyển nhượng cổ phần và bất động sản. Theo cơ quan tố tụng, đây là những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị can.

Về trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, lực lượng Thanh tra, Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan, VKS cho rằng các cơ quan này chưa kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm của Công ty Z Holding và các doanh nghiệp trong hệ thống Z Holding. Do đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với hoạt động sản xuất, buôn bán thực phẩm và việc hạch toán sổ sách, kê khai thuế của doanh nghiệp.

Từ hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án, VKSND Tối cao đã ban hành Kiến nghị số 15/KN-VKSTC ngày 17/9/2025 gửi Chính phủ, đề nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm; đồng thời cho biết sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan hữu quan hoàn thiện thể chế, chính sách và giải pháp nhằm khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm.