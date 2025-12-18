Xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Hàng Trạm cùng hai xã Lạc Thịnh và Phú Lai. Từ một địa bàn hành chính mở rộng, xã nhanh chóng ổn định bộ máy, thống nhất định hướng phát triển, tạo nền tảng cho quá trình xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển rõ nét của kinh tế địa phương. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt 2.725 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Thu nhập bình quân đầu người 63 triệu đồng/năm.

Cùng với đó, khu vực doanh nghiệp phát triển khá sôi động với 156 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình, tạo thêm việc làm và nguồn thu bền vững.

Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ, song đã có những chuyển động theo hướng nâng cao giá trị. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt hơn 463 tỷ đồng. Ngành trồng trọt duy trì mức tăng trưởng ổn định; chăn nuôi được cơ cấu lại linh hoạt, tăng đàn gia cầm để thích ứng với biến động thị trường. Đặc biệt, việc xây dựng thành công 6 sản phẩm OCOP, trong đó có sản phẩm đạt hạng 4 sao, đã đưa nông sản Yên Thủy tiếp cận thị trường rộng hơn, từng bước hình thành chuỗi giá trị.

Đời sống người dân xã Yên Thuỷ ngày càng nâng lên rõ rệt.

Dấu ấn rõ nét nhất của địa phương là Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 11/17 xóm đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 19 vườn mẫu được công nhận. Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, đường giao thông, cảnh quan, thiết chế văn hóa từng bước hoàn thiện. Những tuyến đường hoa, khu dân cư sáng – xanh – sạch – đẹp.

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,17%; hơn 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 90% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý; 70% dân số được sử dụng nước sạch đạt chuẩn.

Bên cạnh đó là công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt trên 93%, gần 98% thủ tục được giải quyết toàn trình. Việc số hóa quy trình giúp giảm chi phí xã hội, tăng tính minh bạch, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp khi làm việc với chính quyền cơ sở.

Hướng tới mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030, Yên Thủy xác định rõ trọng tâm là huy động nội lực, phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân. Địa phương tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn môi trường sống; đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học – công nghệ, mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, nông nghiệp hữu cơ.