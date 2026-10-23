Khánh Hòa:

Đồng loạt kiểm tra 4 biệt thự ở phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), lực lượng chức năng phát hiện 9 người Trung Quốc dương tính với ma túy và các đối tượng có dấu hiệu nghi tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng trực tuyến.

Ngày 23/10, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, điều tra làm rõ để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của nhóm người Trung Quốc đang lưu trú trên địa bàn.

Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra 4 biệt thự, phát hiện nhiều người nước ngoài vi phạm. Ảnh: N.X

Trước đó, tối 20/10, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Khánh Hòa) phối hợp với các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra 4 biệt thự ở phường Nam Nha Trang phát hiện nhiều người nước ngoài vi phạm quy định cư trú, có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng trực tuyến và sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 18 người (quốc tịch Trung Quốc), trong đó có 9 người lưu trú trong các biệt thự vi phạm quy định khi không thực hiện khai báo tạm trú.

Trong số đó, qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 9 người có kết quả dương tính với chất ma túy. Bên cạnh đó, cơ quan công an ghi nhận nhiều dấu hiệu liên quan đến hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, nhà chức trách phát hiện nhiều máy tính, điện thoại đang hoạt động. Các thiết bị này hiển thị nhiều cửa sổ trò chuyện có nội dung liên quan đến việc vận hành đường dây đánh bạc trực tuyến và quảng cáo cho vay nặng lãi.