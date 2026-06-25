Ngày 25/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Thanh Huyền (29 tuổi, trú xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang) và Ye Chong Jun (tức Diệp Sùng Tuấn, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định đối với Hoàng Thanh Huyền và Ye Chong Jun. Ảnh: CACC

Theo điều tra, cuối tháng 5/2026, Diệp Sùng Tuấn nhập cảnh trái phép vào Lào Cai nhằm tìm địa điểm để hoạt động lừa đảo trực tuyến. Sau đó, đối tượng lôi kéo 3 công dân Trung Quốc gồm Liu Ming, Yuan Piao và Liu Zi Xin nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để cùng tham gia lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do không có giấy tờ hợp pháp, không thể tự thuê nơi lưu trú, Diệp Sùng Tuấn đã nhờ Hoàng Thanh Huyền đứng tên thuê nhà để cả nhóm ở và làm địa điểm hoạt động.

Lực lượng công an dẫn giải các đối tượng đến căn nhà số 518 đường An Dương Vương để thực hiện các hoạt động điều tra. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, Huyền đã lần lượt thuê 2 căn nhà tại số 518 đường An Dương Vương (phường Lào Cai) và số 26LK3 đường Trần Hưng Đạo (phường Cam Đường) cho nhóm Diệp Sùng Tuấn lưu trú trái phép.

Trong quá trình hoạt động, các đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra.