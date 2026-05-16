Ngày 16/5, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa xử lý một tài xế vi phạm tốc độ và sử dụng giấy phép lái xe hết hạn khi lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ngày 15/5, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc, lực lượng chức năng phát hiện tài xế N.G.A. (36 tuổi, trú tại TPHCM) điều khiển ô tô mang BKS 51L-003.xx chạy quá tốc độ quy định từ 10-20km/h. Qua kiểm tra, CSGT xác định tài xế này còn sử dụng bằng lái đã hết hạn (dưới 1 năm).

Với 2 lỗi trên, tài xế A. bị lập biên bản xử phạt tổng cộng 14 triệu đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Riêng chủ ô tô bị phạt 29 triệu đồng do lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 43 triệu đồng.