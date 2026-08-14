Ngày 14/8, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường, Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đã phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển hàng cấm, hàng hóa không có giấy tờ.

Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 9/8, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cơ động ở tuyến đường khu Hải Hòa 1, phường Móng Cái 1.

Thời điểm này, tổ công tác phát hiện xe ô tô bán tải BKS 14K-123.XX có biểu hiện đáng ngờ nên đã tổ chức chặn phương tiện để kiểm tra.

Lái xe cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Qua kiểm tra, trên xe tải có 55 bao tải dứa màu xanh, bên trong mỗi bao chứa 4 bình kim loại chứa khí, tổng số trên xe là 220 bình khí.

Khai thác nhanh, tài xế T.M.T. (SN 1991, trú tại TP Hải Phòng) khai nhận toàn bộ số bình khí trên xe là ‘khí cười’ (N2O), được người này vận chuyển thuê vào nội địa để lấy tiền công.

Cùng thời điểm trên, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại Km4+700 tỉnh lộ 335 thuộc phường Móng Cái 1, Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện xe ô tô tải van BKS 14D-002.XX có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Phương tiện trên do H.V.S. (SN 1982, trú tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, chở 6 thùng cát tông chứa 4.500 bao thuốc lá và 2 thùng cát tông chứa 24 chai rượu có tem mác nước ngoài.

Quá trình làm việc, lái xe S. không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên.

Số thuốc lá và rượu không có giấy tờ được chở trên ô tô. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh



Cùng ngày, vào khoảng 17h45, tại Km198 Quốc lộ 18, thuộc địa phận xã Hải Lạng, Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện ô tô khách BKS 14B-032.xx lưu thông theo hướng phường Hạ Long đi phường Móng Cái 1 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện thùng xốp chứa 3 túi lưới, trong mỗi túi lưới là một cá thể cầy vòi hương (cầy hương) còn sống.

Lái xe cùng 3 cá thể cầy vòi hương bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và giấy tờ vận chuyển động vật là cầy vòi hương.

Được biết cầy vòi hương (cầy hương) thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB; việc khai thác từ tự nhiên bị nghiêm cấm, hoạt động mua bán và nuôi nhốt thương mại bị hạn chế và phải tuân thủ các quy định rất chặt chẽ.

Tổ công tác đã tiến hành lập hồ sơ, đồng thời bàn giao tang vật, phương tiện cho Hạt Kiểm lâm khu vực 4, Quảng Ninh tiếp tục xác minh xử lý theo quy định.

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Bắt giữ 4 đối tượng vụ dùng súng tự chế bắn bị thương thượng úy công an Nhóm 4 đối tượng mang theo súng tự chế đi trộm chó ở Cần Thơ đã chống trả khi bị công an truy bắt, khiến một thượng úy bị thương. Chưa đầy 19 giờ sau, cả nhóm lần lượt bị bắt giữ.