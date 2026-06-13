Từ mức lương 110 triệu/tháng đến thanh lý hợp đồng

Bà Nguyễn Thị Phượng D. ký hợp đồng lao động với Công ty TNHH V. từ ngày 7/9/2019 đến ngày 6/9/2020, giữ chức Giám đốc Điều hành tại văn phòng đại diện của công ty ở TPHCM. Mức lương hai bên thỏa thuận là 110 triệu đồng/tháng.

Bà D. cho biết trong quá trình làm việc luôn chấp hành các quy định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ hơn hai tháng sau khi hợp đồng được ký kết, công ty có chủ trương điều chuyển bà sang vị trí Giám đốc Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực. Hai bên sau đó lập biên bản thỏa thuận thanh lý hợp đồng lao động vào tháng 11/2019.

Theo bà D., sau khi ký biên bản thanh lý, lãnh đạo công ty tiếp tục đề nghị bà thực hiện công việc theo hợp đồng lao động đã ký do doanh nghiệp đang cần người phụ trách một số công việc chuyên môn. Đồng thời, công ty đề nghị bà hủy biên bản thanh lý hợp đồng vừa được lập trước đó.

Tin tưởng vào đề nghị này, bà D. tiếp tục làm việc theo chỉ đạo của doanh nghiệp. Bà cho biết đã trực tiếp đi công tác, làm việc với các đối tác theo sự phân công của công ty trong các ngày 14 và 15/11/2019.

Bị công ty cho nghỉ việc trái luật, người lao động thắng kiện, nhận 1,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Bà D. đã cung cấp chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện doanh nghiệp cũng đã thanh toán tiền lương và chi phí công tác cho bà trong thời gian này.

Không chỉ vậy, quá trình giải quyết vụ án còn ghi nhận nhiều tài liệu, lời khai của nhân chứng cho thấy sau thời điểm ký biên bản thanh lý hợp đồng, bà D. vẫn tiếp tục trao đổi công việc với lãnh đạo doanh nghiệp, tham gia các hoạt động liên quan đến công tác điều hành và phát triển của công ty.

Tuy nhiên, trong khi bà D. cho rằng quan hệ lao động vẫn tiếp tục tồn tại thì phía doanh nghiệp lại xác định đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà từ ngày 12/11/2019.

Mặc dù công ty cung cấp quyết định chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đưa ra được tài liệu chứng minh quyết định này đã được giao cho người lao động.

Ngược lại, các tài liệu khác lại cho thấy sau thời điểm được cho là đã chấm dứt hợp đồng, doanh nghiệp vẫn liên hệ với bà D. để giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc và hồ sơ lao động.

Cho rằng mình bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, bà D. đã khởi kiện doanh nghiệp ra tòa, yêu cầu thanh toán tiền lương còn thiếu, tiền bồi thường và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Tòa buộc doanh nghiệp trả hơn 1,3 tỷ đồng

Quá trình giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử nhận định hợp đồng lao động được ký giữa bà D. và Công ty V. là hợp pháp, có giá trị ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên.

Đối với biên bản thanh lý hợp đồng lao động, tòa cho rằng mặc dù hai bên từng lập văn bản này nhưng trên thực tế sau đó đã không thực hiện việc chấm dứt quan hệ lao động.

Các chứng cứ trong hồ sơ cho thấy doanh nghiệp vẫn tiếp tục giao việc cho bà D., còn bà vẫn thực hiện công việc theo yêu cầu của công ty. Điều này thể hiện các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã ký trước đó.

Một tình tiết khác được tòa đặc biệt lưu ý là thời điểm doanh nghiệp ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo giấy khai sinh được cung cấp trong hồ sơ vụ án, con của bà D. sinh ngày 18/1/2019. Như vậy, vào thời điểm tháng 11/2019, bà D. đang trực tiếp nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Tòa án nhận định công ty không chứng minh được việc đã giao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động. Đồng thời, việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động diễn ra trong thời điểm bà D. đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Do vậy, Hội đồng xét xử xác định việc Công ty V. đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà D. là trái pháp luật.

Chính vì thế, doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Bản án sơ thẩm buộc Công ty V. thanh toán cho bà D. 30 triệu đồng tiền lương còn thiếu của các tháng 9 và 10/2019; 68 triệu đồng tiền lương còn thiếu của tháng 11/2019.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải trả 990 triệu đồng tiền lương chưa thanh toán trong thời gian từ tháng 12/2019 đến hết thời hạn hợp đồng lao động vào ngày 6/9/2020.

Công ty cũng phải bồi thường thêm 2 tháng tiền lương, tương đương 220 triệu đồng, do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Tổng số tiền doanh nghiệp phải thanh toán cho bà D. được xác định là 1,308 tỷ đồng.

Ngoài ra, tòa án còn buộc công ty liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội để truy đóng phần chênh lệch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương ghi trong hợp đồng lao động là 110 triệu đồng/tháng.

Doanh nghiệp đồng thời phải đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc cho bà D. từ tháng 12/2019 đến ngày 6/9/2020.

Không đồng ý với phán quyết trên, Công ty V. kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và đề nghị bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của người lao động.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai nhận định phía doanh nghiệp không cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ án.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, lời khai của các bên và quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát, Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm, buộc doanh nghiệp thanh toán hơn 1,3 tỷ đồng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm đối với người lao động.