Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay họp cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025.

Trình bày báo cáo tóm tắt, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, cử tri và nhân dân bày tỏ quan tâm, lo lắng về giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có xu hướng tăng, vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng dịp cuối năm.

Tình trạng ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là việc gia tăng số ca mắc bệnh ung thư trong những năm gần đây; tình hình ùn tắc, tai nạn giao thông trong các dịp lễ, tết; tình trạng giá vàng tăng cao, biến động mạnh và kéo dài... cũng khiến cử tri và nhân dân lo lắng.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình. Ảnh: Quốc hội

Về kết quả tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã nhận được thêm 400 văn bản trả lời kiến nghị gửi đến trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.

Tính đến nay, Thường trực Ủy ban đã nhận được kết quả giải quyết, trả lời đối với 704 kiến nghị, tỷ lệ giải quyết, trả lời đạt 93%. Hiện còn 53 kiến nghị chưa được trả lời đúng thời hạn (chiếm 7%). Thường trực Ủy ban sẽ tiếp tục đôn đốc và cập nhật kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị từ các cơ quan có thẩm quyền.

Về khiếu nại, tố cáo, trong tháng 12/2025, tình hình công dân đến trụ sở Tiếp công dân của Trung ương tại Hà Nội và TPHCM để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng giảm so với tháng 11/2025. Về cơ bản, các công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở đều nghiêm chỉnh tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan, chính quyền các địa phương có các giải pháp để bảo đảm ổn định thị trường, giá cả trong dịp Tết Nguyên đán.

Chính phủ và bộ, ngành cần tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Một kiến nghị khác là nghiên cứu, xây dựng lộ trình chuyển đổi hợp lý từ phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng sang phương tiện sử dụng điện, ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp và tăng cường tuyên truyền để nhân dân yên tâm thực hiện…

"Bộ Nội vụ nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo động lực để đội ngũ này yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu, xem xét cân đối sớm điều chỉnh chính sách tiền lương, an sinh xã hội nhằm bảo đảm đời sống ổn định, bền vững cho cán bộ, công chức, viên chức, người hưu trí và người dân", ông Dương Thanh Bình nêu.

Bộ Công an cần tăng cường chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo; triển khai các giải pháp phòng ngừa hiệu quả, nhất là trong các dịp lễ, tết, nhằm ngăn chặn tình trạng chế tạo, tàng trữ, mua bán và sử dụng pháo trái phép, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Y tế chủ trì nghiên cứu, đánh giá đầy đủ, khoa học về các nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư, đồng thời giám sát chặt chẽ công tác quản lý an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục có giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hạn chế tác động lan tỏa làm tăng giá các mặt hàng thiết yếu, góp phần ổn định đời sống người dân.