Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay họp cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11.

Trình bày báo cáo công tác dân nguyện, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết cử tri và nhân dân bày tỏ sự lo lắng và đồng cảm sâu sắc trước tình trạng mưa lũ, ngập lụt nghiêm trọng gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản.

Cử tri phản ánh hiện nay, hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử phát triển rất mạnh, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, chuyển đổi số và tiêu dùng hiện đại. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này còn nhiều bất cập, nhất là trong quản lý thuế, nguồn gốc hàng hóa, giá cả và chất lượng sản phẩm; nhiều trường hợp vi phạm nghiêm trọng chỉ được phát hiện sau thời gian dài, gây thất thu ngân sách và thiệt hại cho người tiêu dùng.

Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo công tác dân nguyện. Ảnh: Quốc hội

Bên cạnh đó, cử tri và nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến. Nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo, bị lợi dụng đứng tên làm giám đốc công ty hoặc chủ hộ kinh doanh mà không hay biết. Việc đổi, cấp giấy phép lái xe còn chậm gây khó khăn cho người dân. Hoạt động mua bán, vận chuyển và sử dụng ma túy vẫn diễn ra, đặc biệt là trong giới trẻ…

Về tiếp nhận, xử lý kiến nghị của cử tri, bà Lê Thị Nga cho biết Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tổng hợp được 757 kiến nghị của cử tri và đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Đến nay, thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã nhận được kết quả giải quyết, trả lời đối với 304 kiến nghị, tỷ lệ giải quyết, trả lời đạt 40,2%.

Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho biết tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có chiều hướng tăng so với tháng 9. Về cơ bản, các công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều nghiêm chỉnh tuân thủ quy định pháp luật.

Theo báo cáo tổng hợp từ các địa phương, trong kỳ báo cáo có nổi lên 5 vụ việc khiếu kiện có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự cần được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm. Đó là các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhất là việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, lĩnh vực môi trường; lĩnh vực xây dựng, nhà ở.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh trên không gian mạng; tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trực tuyến.

Chính phủ cần quan tâm kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc trong lĩnh vực cấp, đổi giấy phép lái xe; có giải pháp ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Bộ, ngành cần kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, giá cả và chất lượng hàng hóa nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Người dân tại thành phố lớn băn khoăn về 3 vấn đề

Phát biểu sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chia sẻ hiện nay tại các thành phố lớn, nhất là Hà Nội, nhân dân có lo lắng, băn khoăn 3 vấn đề.

Đầu tiên là tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài, và theo các chuyên gia thì việc này gây ra nhiều bệnh tật. Ông nêu lại nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm "nếu không xử lý ô nhiễm thì xây bao nhiêu bệnh viện cũng không đủ". Ông cho rằng việc giải quyết ô nhiễm môi trường không phải trong "ngày một, ngày hai" và vừa qua, Hà Nội có những động thái rất tích cực, cố gắng.

"Nhân dân mong muốn sớm giải quyết tình trạng này", ông Định nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu. Ảnh: Quốc hội

Thứ hai là vấn đề ùn tắc giao thông. Ông Nguyễn Khắc Định cho rằng sau khi Hà Nội có Bí thư mới, vấn đề này đã được chỉ đạo rất quyết liệt và nhân dân rất phấn khởi. Theo ông Định, kỷ luật, kỷ cương Nhà nước bảo đảm nghiêm minh, nhưng ông cũng đề nghị quan tâm đến đời sống, tái định cư cho bà con khu vực bị giải tỏa.

Thứ ba là vấn đề ngập lụt không chỉ ở các thành phố lớn mà cả ở khu vực miền núi. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần đánh giá tổng thể về nguyên nhân.

"Trước đây mưa không lớn bằng, các khu vực không ngập như bây giờ. Do đó, chúng ta cần tìm xem có nguyên nhân nào khác không, nhất là nguyên nhân liên quan đến thủy điện, thủy lợi...", ông Định nêu thêm.

Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu vấn đề liên quan tới đời sống thiết thực của người dân. Đó là giá cả sinh hoạt, thực phẩm tăng cao, đặc biệt rau xanh, gây áp lực lớn với người dân, đặc biệt với người lao động, người về hưu.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu. Ảnh: Quốc hội

"Vấn đề này tôi cũng có thực tiễn, như giá rau xanh hiện nay tăng gấp đôi. Ví dụ ở gia đình tôi, so với ba tháng trước thì chi tiêu cho rau xanh đã tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp ba. Ngoài ra, giá cả sinh hoạt khác cũng có xu hướng nhích tăng và đặc biệt thường vào thời điểm cuối năm", bà Hải dẫn chứng.

Bà Hải đề nghị trong báo cáo công tác dân nguyện cần nhấn mạnh vấn đề này và yêu cầu các cơ quan chức năng có giải pháp quyết liệt hơn so với những năm trước, nhất là dịp cuối năm, dịp Tết nguyên đán.