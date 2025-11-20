Chinh phục chuỗi giá trị toàn cầu bằng ODM

Giữa không gian sôi động của Triển lãm quốc tế Linh kiện điện tử và sản xuất thông minh tại Việt Nam năm 2025 đang diễn ra ở Hà Nội, gian hàng của Công ty Cổ phần Công nghệ công nghiệp Bưu chính viễn thông (VNPT Technology) nổi lên như một "điểm sáng" của trí tuệ Việt.

Tại đây, những thiết bị điện tử, viễn thông “Make in Vietnam” của VNPT Technology thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các đối tác, khách hàng trong nước cũng như quốc tế.

Trần Linh đang cung cấp thông tin sản phẩm cho khách tham quan gian hàng tại Triển lãm sáng 20/11.

Trần Linh, nhân viên thuyết minh tại gian hàng, chia sẻ với phóng viên Báo VietNamNet về những tín hiệu tích cực từ thị trường: "Chúng tôi đang nhận đơn đặt hàng từ rất nhiều khách hàng quốc tế như Trung Quốc, Mexico, Mỹ, Hàn Quốc… Họ yêu cầu chúng tôi nghiên cứu phát triển sản phẩm hoặc gia công sản phẩm. VNPT Technology sẽ sản xuất tại Việt Nam, sau đó xuất khẩu".

VNPT Technology bắt đầu có những đơn hàng xuất khẩu đầu tiên từ năm 2019. Đến nay, các sản phẩm của doanh nghiệp Việt này đã có mặt tại hơn 20 quốc gia trên thế giới, bao gồm các nước ASEAN như Lào, Myanmar, Malaysia…, và vươn xa tới Trung Quốc, Mexico, Mỹ, Hàn Quốc…

Năm vừa rồi, kim ngạch xuất khẩu của công ty đạt con số ấn tượng 800 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong năm 2024, công ty đã xuất khẩu được 7,2 triệu sản phẩm ODM (sản xuất theo thiết kế gốc) - một con số chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng sản lượng 10,2 triệu sản phẩm cung cấp ra thị trường.

Tuy nhiên, con đường xuất khẩu công nghệ không hề dễ dàng, đặc biệt là với hình thức ODM.

"Nhiều khách hàng quốc tế rất khó tính. Có đơn đặt hàng ODM nghiên cứu wifi 7 hoặc sản phẩm thiết bị an ninh, khách hàng yêu cầu rất khắt khe. Trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm, khách hàng lại liên tục đưa ra yêu cầu cải tiến, dù yêu cầu ban đầu khá đơn giản. Sau khi sản xuất xong, còn phải thuê bên thứ ba test sản phẩm để đảm bảo tính khách quan. Có đơn hàng mất 2-3 năm mới hoàn tất”, Trần Linh kể về một số đơn hàng khó, đòi hỏi sự đầu tư lớn về chất xám.

Quyết tâm biến chất xám thành giá trị xuất khẩu, VNPT Technology vừa mở thêm một nhà máy mới nằm ngay cạnh nhà máy cũ ở khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Nhà máy mới có 16 lines SMT (công nghệ gắn kết bề mặt - phương pháp tiên tiến trong sản xuất bo mạch điện tử PCB), gấp 2,5 lần công suất trước đây, sẵn sàng đáp ứng những đơn hàng xuất khẩu lớn.

Làm chủ công nghệ lõi, tự tin vươn tầm thế giới

Hành trình phát triển của Thương hiệu quốc gia Việt Nam VNPT Technology là một hành trình kiên trì kiến tạo những sản phẩm công nghệ cao mang thương hiệu và chất xám Việt, chinh phục những thị trường quốc tế khó tính, với mục tiêu trở thành doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu khu vực.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, công ty đã chọn con đường làm chủ công nghệ lõi - một chiến lược dài hạn và đầy thách thức.

Doanh nghiệp Việt đã tập trung nghiên cứu và phát triển (R&D) loạt công nghệ tiên tiến như AI, IoT, Cloud, 5G/6G..., giúp tạo ra những sản phẩm độc đáo, có hàm lượng chất xám cao và không bị phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.

Lãnh đạo VNPT Technology kiên định mục tiêu tiên phong công nghệ và đặt việc nâng cao năng lực sản xuất để phục vụ xuất khẩu là nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Trần Hữu Quyền, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị VNPT Technology từng nhấn mạnh sự cần thiết phải “tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất cả về quy mô lẫn chất lượng sản phẩm để đáp ứng được yêu cầu phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu đến các thị trường quốc tế".

Xuất khẩu không chỉ là hoạt động kinh doanh mà còn là cách khẳng định vị trí, thương hiệu của một doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Hiện VNPT Technology vẫn đang kiên định mục tiêu sử dụng năng lực công nghệ lõi và chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế để xây dựng uy tín, từ đó tạo nên thương hiệu công nghệ "Make in Vietnam" dẫn đầu khu vực, tự hào đưa thương hiệu Việt vươn tầm thế giới.