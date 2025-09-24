Theo quyết định, thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 742) được kiện toàn một số nhân sự.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Thọ - Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM (thay ông Dương Ngọc Hải - nguyên Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM và ông Nguyễn Công Vinh - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); ông Lê Trọng Yên - Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thay ông Trần Hồng Thái - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng); ông Lê Văn Ánh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (thay ông Nghiêm Xuân Cường - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh); ông Huỳnh Văn Sơn - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh là thành viên Ban Chỉ đạo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (23/9).

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 742 thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc thi hành án.

Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, sử dụng bộ máy hiện có để giúp Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.