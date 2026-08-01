Báo Kyiv Post và Ukrinform đưa tin, cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo quy mô lớn của quân đội Nga nhằm vào thủ đô Kiev, Ukraine rạng sáng 1/8 đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 30 trường hợp bị thương.

Hiện trường một tòa nhà ở Kiev, Ukraine bị tên lửa tấn công sáng 1/8. Ảnh: Ukrinform

Theo báo cáo sơ bộ từ Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp Ukraine, các tên lửa đạn đạo Nga đã khiến 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương ở khu vực quận Solomianskyi.

“Một tòa nhà 5 tầng ở quận Solomianskyi đã bị phá hủy một phần và bốc cháy. Lực lượng cứu hộ đã sơ tán 35 người sống ở những tầng mái của tòa nhà. Có 3 người bị thương phải nhập viện… Thương vong nặng nề nhất được ghi nhận ở quận Darnytskyi khi có đến 7 người thiệt mạng và 14 người bị thương. Một tòa nhà công vụ và một công trình ‘phi dân sự’ tại đó đã bị hư hại”, một phần báo cáo viết.

Video: Ukrinform

Đại tá Ukraine thoát ám sát trong gang tấc

Báo Ukrinform đưa tin, chỉ huy Quân đoàn số 2 của Vệ binh Quốc gia Ukraine là Đại tá Ihor Obolenskyi hôm 31/7 đã thoát khỏi một âm mưu ám sát được cho “có liên quan đến Nga”.

Nghi phạm thực hiện vụ ám sát là một công dân 69 tuổi sống ở tỉnh Kharkiv. Theo điều tra sơ bộ, các cơ quan mật vụ Nga đã giả danh làm sĩ quan của Cục An ninh Ukraine (SSU) khi tuyển mộ nghi phạm. Họ đã thuyết phục nghi phạm bằng cách gửi các bức ảnh tạo bằng AI cho thấy ông Ihor Obolenskyi có mặt ở Quảng trường Đỏ của Nga và mặc một áo phông có chữ “Z”. Nghi phạm sau đó được giao nhiệm vụ ám sát Đại tá Obolenskyi vì ông này “đang làm việc cho kẻ thù”.

Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận về vụ việc.