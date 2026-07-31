Theo tờ Il Fatto Quotidiano của Italia, khoảng 780.465 khí tài được gửi đến Ukraine, bao gồm cả máy bay không người lái (UAV), súng ống và các loại vũ khí tiên tiến khác, được cho đã biến mất kể từ khi cuộc xung đột với Nga leo thang. Trong đó, gần 149.000 vật phẩm đã mất tích hoặc bị đánh cắp trong 5 tháng đầu năm nay.

Một lô vũ khí buôn lậu bị cảnh sát Ukraine thu giữ. Ảnh: SBU

Tờ Il Fatto Quotidiano lưu ý phần lớn số khí tài trên là các trang thiết bị, vật tư quân sự của châu Âu chuyển giao cho Kiev. Các cơ quan thực thi pháp luật châu Âu đã gặp khó khăn trong việc theo dõi đường đi của những vũ khí này do các chính phủ phương Tây thường giữ bí mật về những lô hàng quân sự lớn của họ đến Ukraine.

Số vũ khí này sau đó đã xuất hiện trên thị trường chợ đen châu Âu và được cho đã thu hút sự chú ý của Cosa Nostra, băng đảng mafia khét tiếng ở vùng Sicily, Italia. Công tố viên trưởng Palermo Maurizio de Lucia tuần này đã nói với Ủy ban Chống mafia của Quốc hội Italia rằng Cosa Nostra đang cố gắng xây dựng một “kho vũ khí chất lượng” và đã có được quyền tiếp cận với súng trường AK-47 cũng như chất nổ mạnh.

Ông De Lucia cho biết tổ chức tội phạm cũng đang cố gắng thâu tóm những loại vũ khí tiên tiến hơn như UAV thả mìn, đồng thời cảnh báo các cơ quan an ninh Italia không được chuẩn bị để đối phó với các hệ thống vũ khí như vậy.

Theo đài RT, những lo ngại về việc vũ khí thất thoát từ Ukraine rơi vào tay các mạng lưới tội phạm châu Âu đã tồn tại từ những tháng đầu của cuộc xung đột với Nga. Một báo cáo năm 2022 của Cơ quan Cảnh sát của Liên minh Châu Âu (Europol) cho hay vũ khí đang được buôn lậu vào khối và đến tay các nhóm tội phạm có tổ chức. Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan và Tây Ban Nha cũng phát hiện một số vũ khí gửi đến Kiev đã đến tay tội phạm địa phương.

Các công tố viên cấp cao Italia đưa ra cảnh báo mới trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với những vụ bê bối tham nhũng liên tiếp liên quan đến quân đội và các cơ quan quản lý hàng viện trợ. Một số cuộc điều tra gần đây ở Ukraine đã phanh phui hàng triệu USD từ việc bán trái phép thiết bị quân sự và hành vi trộm cắp từ các hợp đồng sửa chữa quân sự và quỹ UAV cùng với các kế hoạch rộng hơn liên quan đến mua sắm quốc phòng và viện trợ nước ngoài.

Bình luận về diễn biến trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow từ lâu đã cảnh báo nguy cơ vũ khí phương Tây gửi đến Kiev sẽ rò rỉ tới các thị trường bất hợp pháp và cuối cùng đe dọa chính các nhà tài trợ Ukraine ở châu Âu.

Giới chức Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các phát biểu trên.