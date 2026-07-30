Đài CNN dẫn thông tin từ nhà chức trách Ba Lan cho biết tên lửa đã rơi và phát nổ cách biên giới nước này khoảng 90km vào sáng sớm 30/7, tạo ra một hố lớn giữa cánh đồng.

Các lực lượng ứng phó tình huống khẩn cấp và cơ quan điều tra Ba Lan xuất hiện tại nơi được xác định có tên lửa lạ rơi xuống. Ảnh: Agencja Wyborcza.pl

Phát biểu tại một cuộc họp khẩn cấp về vụ việc cùng các đại diện cấp cao của quân đội và các cơ quan cứu hộ Ba Lan, Thủ tướng Tusk nói quả tên lửa nói trên “có vẻ như" là tên lửa hành trình Kh-101 của Nga. Tuy nhiên, ông Tusk lưu ý: "Chúng ta không nên vội vàng kết luận trước khi cuộc điều tra chi tiết hoàn tất. Chúng ta cần phải chắc chắn 100% về loại vật thể được bắn ra”.

Theo báo Guardian, Thủ tướng Ba Lan đánh giá vụ việc "nghiêm trọng", nhưng nhấn mạnh không có thương vong hay thiệt hại nào. Ông cho biết thêm các lực lượng phòng không địa phương đã chuẩn bị bắn hạ tên lửa nếu nó tiếp tục bay sâu vào lãnh thổ Ba Lan.

Cận cảnh hố do tên lửa rơi xuống tạo ra ở Ba Lan sáng sớm 30/7. Ảnh: TVP Info

Thủ tướng Tusk cũng coi đây là “một sự trùng hợp bất thường” khi vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó hai bên đã thảo luận về hợp tác song phương, bao gồm cả phòng thủ chống tên lửa đạn đạo.

“Ông Zelensky đã cảnh báo tôi rằng họ có thông tin chính xác về cuộc tấn công quy mô lớn sắp tới của Nga nhằm vào Ukraine”, ông Tusk nói. Ông cũng tiết lộ đã liên lạc với các nhà lãnh đạo châu Âu khác, những người “tuyên bố đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ điều gì”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz xác nhận nhiều khả năng thủ phạm gây vụ việc là một tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ máy bay của Nga. Quan chức này nói Warsaw đang giữ liên lạc thường xuyên với các đồng minh NATO về vụ việc.

Trong khi đó, Thiếu tướng Ireneusz Nowak, Tổng thanh tra Không quân Ba Lan cho hay phía Nga đã phóng 20 - 22 tên lửa Kh-101 trong cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine đêm 29/7 và 2 tên lửa trong số đó được xác định có khả năng đe dọa lãnh thổ Ba Lan. Warsaw đã điều động một máy bay chiến đấu F-16 theo dõi một trong các tên lửa và quan sát được khoảnh khắc nó rơi xuống một khu vực không có người ở.

Công tố viên Ba Lan Grzegorz Trusiewicz nói trong một cuộc họp báo ngày 30/7 rằng Ukraine đã yêu cầu được tham gia cuộc điều tra của Warsaw về vụ rơi tên lửa.

“Yêu cầu này đang được xem xét. Có khả năng họ sẽ đến đây và làm việc với các nhà chức trách Ba Lan để xác định vật thể đã xâm nhập không phận Ba Lan cũng như nhận diện chính xác chúng ta đang đối mặt với điều gì”, ông Trusiewicz thông tin, đồng thời cho hay cơ quan điều tra đang “lập bản đồ” hiện trường và sẽ kiểm tra mọi chi tiết.

Nga hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.