Trong cuộc phỏng vấn mới đây với kênh truyền hình Fox News (Mỹ), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra các số liệu thống kê về tổn thất binh sĩ của lực lượng Kiev và quân đội Nga kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022 đến nay.

Ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Báo Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky nói: “Khoảng 50.000 quân nhân Ukraine thiệt mạng và xấp xỉ 400.000 người khác bị thương. Hiện còn nhiều binh sĩ Ukraine đang mất tích. Tôi không muốn đi sâu vào vấn đề này bởi phía Nga sẽ biết được điều gì đang xảy ra với quân đội của chúng tôi… Tôi ước tính các lực lượng Nga thương vong khoảng 1,6 triệu người từ khi xung đột nổ ra, trong đó có khoảng 700.000 binh sĩ tử trận”.

Hiện các hãng tin độc lập chưa thể xác minh nội dung tuyên bố trên của ông Zelensky.

Nga tập kích tàu chở hàng quân sự ở Biển Đen

Video: TASS/Bộ Quốc phòng Nga

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các đơn vị điều khiển máy bay không người lái (UAV) cảm tử của nước này hôm 31/7 đã thực hiện đòn tấn công vào một số tàu chở hàng quân sự cho lực lượng Ukraine ở Biển Đen.

“Hôm 31/7, các lực lượng Nga đã thực hiện đòn tấn công nhằm vào 3 tàu biển có liên quan đến việc vận chuyển vũ khí và hàng quân sự. Có 2 tàu chở hàng khô hoạt động ở khu vực Biển Đen ở phía nam Odesa bị tấn công bởi các UAV Geran và Gerbera. Tại cảng Chornomorsk, một tàu hàng cũng bị tấn công bởi UAV Lancet”, đoạn trích thông cáo viết.