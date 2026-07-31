Báo Kyiv Independent đưa tin, còi báo động phòng không đã vang lên tại tỉnh Lublin của Ba Lan sau khi “một vật thể không xác định” rơi và phát nổ trong lãnh thổ nước này vào sáng sớm 30/7, tạo ra một hố lớn giữa cánh đồng. Nhà chức trách Ba Lan sau đó nhận định vật thể trên “có vẻ như” là tên lửa hành trình Kh-101 của Nga.

Cận cảnh hố do tên lửa rơi xuống tạo ra ở Ba Lan sáng sớm 30/7. Ảnh: TVP Info

Trong cuộc họp báo được tổ chức cùng ngày, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã nêu khả năng Warsaw sẽ gửi thêm vũ khí phòng không cho quân đội Kiev.

“Sau vụ việc lần này… Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề hỗ trợ thêm cho Ukraine càng sớm càng tốt, trong đó bao gồm chuyển giao thêm các tên lửa phòng không cho hệ thống Patriot nếu cần thiết”, ông Tusk nói.

Các bệ phóng của hệ thống Patriot. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hà Lan

Theo Kyiv Independent, tên lửa phòng không của hệ thống Patriot mà Mỹ và các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev hiện đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự của Ukraine trước những đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga.