Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: US Army

Theo báo Kyiv Independent, hôm 31/7, ông Trump đã nhận được câu hỏi từ các phóng viên rằng liệu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cần thực hiện thêm điều gì trước khi Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot hay không.

Người đứng đầu nước Mỹ cho hay: "Những vũ khí đó thật đáng kinh ngạc. Chúng tôi phải hết sức thận trọng khi để ai đó tự chế tạo chúng... Chúng tôi chưa đồng ý việc đó và vẫn đang thảo luận. Tôi nghĩ việc chuyển giao loại công nghệ như vậy là không nên và tôi cho rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra".

Đầu tuần này, ông Zelensky đã gặp ông Trump tại Washington. Sau cuộc gặp, nhà lãnh đạo Ukraine nói với đài Fox News rằng Tổng thống Mỹ đã đồng ý cấp giấy phép để Ukraine sản xuất các hệ thống tên lửa Patriot. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Financial Times được công bố trước đó cùng ngày, ông Trump đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng cho phép Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot, nói rằng ông "không chắc" về bước đi như vậy.

Hiện tại, Nhật Bản và Đức là hai quốc gia được Washington cấp phép sản xuất tên lửa Patriot bên ngoài lãnh thổ Mỹ. Tuy nhiên, khi Nga gia tăng tần suất và cường độ các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo vào các thành phố của Ukraine, Kiev đã cầu cứu các đối tác quốc tế giúp giải quyết cuộc khủng hoảng phòng không cấp bách này.

Cũng trong ngày 31/7, tại một cuộc phỏng vấn với chương trình Real America's Voice, Tổng thống Trump nói Mỹ có quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản đất hiếm của Ukraine theo một thỏa thuận đã ký và Washington có thể "lấy gần như bất cứ thứ gì mình muốn".