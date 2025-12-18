Triển lãm No Stopping 2 của họa sĩ Kim Chi quy tụ hơn 100 tác phẩm sơn dầu khổ lớn, dự kiến diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM từ 20/12 - 30/12.

Họa sĩ Kim Chi sinh năm 1969 tại Sài Gòn, đến với hội họa không qua đào tạo hàn lâm. Năm 2005, chị bắt đầu tự học vẽ, trải nghiệm và thực hành liên tục.

Con đường này góp phần định hình phong cách sáng tác độc đáo của Kim Chi: trực cảm, bản năng nhưng giàu tính kiểm soát nội tâm.

Nghệ thuật múa rối và thổi bóng trong tranh Kim Chi. Ảnh: NVCC

Chị không bị bó buộc trong các nguyên tắc bố cục, phối sắc trường lớp, thay vào đó là lối sử dụng màu tươi, nguyên, đặt thẳng lên toan, không pha loãng để màu tự tạo hình, trôi chảy.

Vì vậy, tranh của Kim Chi có cảm giác sống, dày, đầy năng lượng đồng thời gợi lên tâm thức nguyên sơ - nơi cảm xúc chưa bị xếp lớp bởi lý trí hay quy chuẩn thẩm mỹ.

Nhiều tác phẩm trong triển lãm gợi nhắc tinh thần Phật giáo – nguồn mạch tâm linh mà Kim Chi gắn bó trong đời sống hàng ngày.

"Bay (Ngao du)" - một tác phẩm công phu, ấn tượng của Kim Chi. Ảnh: NVCC

Hình ảnh hoa sen, pháp luân, gương mặt Phật hay những cấu trúc vòng xoay lặp lại… xuất hiện như biểu tượng của sự soi chiếu nội tâm, của hành trình hướng đến tĩnh lặng và an nhiên. Quan trọng không kém là sắc độ cảm xúc, hơi thở, nhịp điệu chậm rãi và sự thiền định trong cấu trúc tranh.

Về cái tên No Stopping 2, theo Kim Chi có ý nghĩa "3 không": không ngừng học hỏi, không ngừng sáng tạo và không ngừng nuôi dưỡng đời sống nội tâm bằng nghệ thuật.

Họa sĩ Kim Chi. Ảnh: NVCC

Giám tuyển - họa sĩ Phan Trọng Văn nhận xét ở Kim Chi dễ thấy sự nhẫn nại của "người làm nghề bằng cả trái tim".

Chị lặng lẽ học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp, từ cuộc sống quanh mình nhưng đáng quý hơn là luôn biết tự quan sát chính mình, không ngừng tìm tòi, thử nghiệm rồi lặng lẽ vượt qua giới hạn.

"Điều đó khiến tranh Kim Chi mang vẻ đẹp nội tâm trầm lắng mà đầy sức sống với phong cách vẽ hồn nhiên, trẻ thơ và trong sáng", anh nói.