Trận tứ kết Thượng Hải Masters 2025 chứng kiến lần đầu tiên Zizou Bergs đối đầu với Novak Djokovic. Tay vợt người Bỉ nhập cuộc đầy tự tin, liên tục tung ra những cú đánh khó và các pha bỏ nhỏ nhằm tận dụng tình trạng chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn của Djokovic.

Dù vậy, với bản lĩnh của một tay vợt hàng đầu, Nole chủ động kéo dài các pha bóng để buộc đối thủ mắc lỗi. Chiến thuật phát huy tác dụng ở game 6 set đầu tiên, khi Bergs đánh hỏng và mất break. Sau đó, dù Bergs cứu tới 5 set point, Djokovic vẫn thắng 6-3.

Djokovic lần thứ 80 bán kết Masters 1000 - Ảnh: ATP

Sang set 2, Bergs tiếp tục gây khó khăn với những pha đánh khiến Djokovic phải vặn người, tận dụng thể lực đã 38 tuổi của đối thủ. Nhưng sự ổn định của Djokovic vẫn là khác biệt.

Ở game 9, Bergs lại liên tiếp mắc lỗi, tạo cơ hội cho Djokovic bứt phá. Dù sau đó Bergs có thời điểm dẫn 40-15 và tạo break point đầu tiên, nhưng sự thiếu chính xác ở những pha thuận tay đã khiến anh trả giá. Cuối cùng, Djokovic tận dụng thành công, kết thúc set 2 với tỷ số 7-5 sau nhiều lần cứu bóng ngoạn mục.

Chung cuộc thắng 6-3, 7-5 sau 1 giờ 52 phút, tay vợt số một thế giới giành quyền vào bán kết gặp Valentin Vacherot. Đây là chiến thắng toát mồ hôi hột nhưng khẳng định bản lĩnh và sự lì lợm quen thuộc của Djokovic.