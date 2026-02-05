TikTok cùng với các nhà sáng tạo nội dung và các đối tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại sự kiện ra mắt báo cáo The Art and Science of Authenticity.

Theo báo cáo The Art and Science of Authenticity do TikTok vừa công bố, đóng góp thương mại của các nhà sáng tạo nội dung tại Việt Nam được dự báo sẽ đạt 95 tỷ USD vào năm 2030, tăng khoảng 1,46 lần so với năm 2025. Con số này cho thấy vai trò ngày càng lớn của nền kinh tế sáng tạo trong bức tranh tăng trưởng chung của Việt Nam.

Ở quy mô khu vực, châu Á – Thái Bình Dương (APAC) được dự đoán sẽ đạt 1.200 tỷ USD vào năm 2030, tăng 1,4 lần so với năm 2025. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, khi người dùng ngày càng ưu tiên những nội dung gần gũi, phản ánh trải nghiệm đời thực thay vì các thông điệp quảng cáo được trau chuốt cầu kỳ.

Nhà sáng tạo nội dung mở rộng ảnh hưởng sang nhiều lĩnh vực

Tiếp thị do nhà sáng tạo nội dung dẫn dắt trước đây thường gắn liền với thời trang, làm đẹp và phong cách sống. Tuy nhiên, theo báo cáo, phạm vi ảnh hưởng thương mại của các nhà sáng tạo đang lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác như trò chơi điện tử, dịch vụ tài chính, hàng tiêu dùng, ứng dụng và thiết bị điện tử.

Nhiều thương hiệu trong các lĩnh vực này đã chủ động tăng cường hợp tác với nhà sáng tạo nội dung như một chiến lược dài hạn.

Cách tiếp cận này giúp thương hiệu trở nên gần gũi hơn với người tiêu dùng, xây dựng niềm tin thông qua các trải nghiệm thực tế, từ đó gia tăng mức độ gắn kết và khả năng được cân nhắc khi mua sắm.

Sự dịch chuyển này cho thấy vai trò của nhà sáng tạo nội dung đang thay đổi rõ rệt: từ việc tạo độ nhận biết thương hiệu sang thúc đẩy hành động mua hàng và chuyển đổi thương mại.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đây được xem là một lợi thế quan trọng đối với các doanh nghiệp biết tận dụng sức ảnh hưởng của cộng đồng sáng tạo.

Người tiêu dùng “dị ứng” với nội dung quá hoàn hảo

Bối cảnh số hiện nay đã thay đổi nhanh chóng. Nghiên cứu của TikTok cho thấy 3 trên 4 người tiêu dùng tại khu vực APAC sẵn sàng bỏ qua những nội dung được xây dựng quá hoàn hảo hoặc thiếu tính chân thực.

Kéo theo đó, kỳ vọng đối với thương hiệu cũng thay đổi: 76% người tiêu dùng trong khu vực mong muốn các thương hiệu xuất hiện với hình ảnh chân thực và đời thường hơn.

Tại Việt Nam, mức độ tác động của yếu tố này còn rõ nét hơn. Có tới 95% người tiêu dùng Việt Nam cho biết nội dung chân thực ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua hàng của họ.

Người dùng trong nước cũng chịu tác động từ nội dung livestream nhiều hơn khoảng 1,3 lần so với mức trung bình của khu vực APAC, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện thương hiệu và các nội dung hậu trường.

Theo bà Trâm Nguyễn, Giám đốc Marketing mảng kinh doanh của TikTok Việt Nam, tính chân thực đã chuyển từ một lựa chọn sáng tạo sang một chiến lược tiếp thị hiệu quả.

Trong “kỷ nguyên hậu hoàn hảo”, sức ảnh hưởng không chỉ đến từ những nhà sáng tạo hàng đầu mà còn từ bất kỳ ai có thể mang lại cảm giác gần gũi, đáng tin cậy.

Trên TikTok, những nội dung giữ lại các khoảnh khắc đời thường, cảm xúc thật và ít chỉnh sửa thường tạo được sự kết nối tốt hơn với người xem, cho thấy “không hoàn hảo” đang trở thành một lợi thế trong việc xây dựng niềm tin.

Khi nghệ thuật kể chuyện kết hợp với dữ liệu và công nghệ

Theo báo cáo, 9 trên 10 người tiêu dùng Việt Nam cho biết nội dung chân thực có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua sắm.

Ở góc độ “nghệ thuật”, người xem kết nối sâu hơn với những câu chuyện thật so với quảng cáo được trau chuốt quá mức.

Nội dung chân thực không phụ thuộc hoàn toàn vào danh tiếng của người đăng tải, mà nằm ở mức độ thuyết phục và cảm giác tin cậy.

Ở góc độ “khoa học”, 76% người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng tìm kiếm thêm thông tin, nhấp xem hoặc thêm sản phẩm vào giỏ hàng sau khi tương tác với nội dung chân thực, đặc biệt trong giai đoạn cân nhắc.

Các công cụ phân tích như TikTok Market Scope cho phép thương hiệu theo dõi hành vi người tiêu dùng theo thời gian thực, từ đó tối ưu hiệu quả chiến dịch.

Bên cạnh đó, nội dung do AI tạo ra (AIGC) đang giúp quá trình sáng tạo tăng tốc, cho phép thương hiệu sản xuất nội dung nhanh hơn và linh hoạt hơn nhưng vẫn giữ được cảm giác chân thực.

Hai trong ba người tiêu dùng cho biết họ mong muốn nhà sáng tạo và thương hiệu ứng dụng AIGC trong sản xuất nội dung, trong đó người dùng TikTok thể hiện mức độ quan tâm cao hơn so với các nền tảng khác.

Hệ sinh thái sáng tạo ngày càng mở rộng

Sự tăng trưởng của nền kinh tế sáng tạo được thúc đẩy bởi hệ sinh thái nhà sáng tạo nội dung ngày càng lớn mạnh. Tính đến Quý III/2025, số lượng nhà sáng tạo có thể tạo ra thu nhập trên TikTok đã tăng hơn 1.200% so với cùng kỳ năm trước, đưa nền tảng này trở thành một trong những cộng đồng sáng tạo phát triển nhanh nhất thế giới.

Tại Việt Nam, nhiều nhà sáng tạo đã biến nội dung đời sống thành giá trị thương mại rõ rệt. Các trường hợp thành công cho thấy, khi nhà sáng tạo, thương hiệu và nền tảng được kết nối trong một hệ sinh thái đồng bộ, tính chân thực không chỉ được duy trì mà còn có thể mở rộng trên quy mô lớn.

Trong bối cảnh áp lực tăng trưởng không ngừng gia tăng, những thương hiệu biết tận dụng sức mạnh của cộng đồng sáng tạo, kết hợp nội dung chân thực với dữ liệu và công nghệ, sẽ có nhiều cơ hội bứt phá.

Nền kinh tế sáng tạo vì thế không còn là một xu hướng ngắn hạn, mà đang dần trở thành động lực tăng trưởng quan trọng trong kỷ nguyên số.