Tổng Giám đốc Google Việt Nam Marc Woo:

Ngày 11-12/11, Google Apps Summit 2025 - Hội nghị hợp nhất quy mô khu vực được tổ chức tại Việt Nam. Lần đầu tiên, Google kết hợp ba sự kiện lớn của khu vực gồm: Playtime, Think Apps, và Apps Summit thành một trải nghiệm xuyên suốt, thu hút hơn 700 nhà phát triển ứng dụng và lãnh đạo cấp cao đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, đã có những chia sẻ với VietNamNet xoay quanh vị thế nổi bật của Việt Nam trong nền kinh tế ứng dụng toàn cầu, cũng như lời khuyên cho các lập trình viên địa phương tận dụng công nghệ để chuyển đổi quy trình phát triển và xây dựng các ứng dụng đẳng cấp thế giới.

Ông Mark Woo - Tổng Giám đốc Google Việt Nam. Ảnh: Google

Phóng viên: Điều gì đã thúc đẩy Google đưa ra quyết định tổ chức Apps Summit tại Việt Nam - sự kiện quy mô lớn vào thời điểm hiện tại, thưa ông?

Ông Mark Woo: Quyết định tổ chức Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên tại Việt Nam nhấn mạnh việc Google xem Việt Nam là thị trường chiến lược trọng điểm. Điều này càng được thể hiện rõ trong bối cảnh Việt Nam đã và đang khẳng định vị thế là một cường quốc ứng dụng trên bản đồ toàn cầu.

Việt Nam không chỉ là một “thị trường mới nổi”, mà còn là quốc gia có mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 65% từ mảng game và ứng dụng - con số dẫn đầu toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chỉ riêng năm 2024, các game và ứng dụng do lập trình viên Việt Nam phát triển đã đạt hơn 6 tỷ lượt tải xuống, đưa Việt Nam lọt vào Top 4 toàn cầu.

Thành công này giúp củng cố quyết định chọn Việt Nam làm trung tâm kết nối các lãnh đạo và nhà lập trình hàng đầu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương là đúng đắn. Đồng thời, củng cố cam kết của Google trong việc thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế xuất khẩu số trị giá 2 nghìn tỷ đồng của Việt Nam.

Điểm mạnh và cơ hội lớn nhất của cộng đồng các nhà lập trình Việt Nam là gì trong việc cạnh tranh và vươn ra thị trường toàn cầu?

Tôi nhận thấy thị trường phát triển ứng dụng tại Việt Nam vô cùng tiềm năng. Các lập trình viên không chỉ sở hữu nền tảng kỹ thuật vững chắc mà còn luôn tập trung tạo ra các sản phẩm mang tính tiện ích và giải trí chất lượng cao. Họ luôn làm việc miệt mài với tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ. Họ sở hữu chung niềm đam mê và khát khao đem các ứng dụng và trò chơi phát triển tại Việt Nam ra trường quốc tế, tiếp cận với người dùng toàn cầu.

Cơ hội lớn nhất của các nhà lập trình Việt Nam là chuyển từ mô hình kiếm tiền ngắn hạn sang hướng phát triển bền vững và lâu dài. Những game và ứng dụng thành công không chỉ được người dùng tải về một lần mà còn khiến họ quay lại đều đặn hàng tháng.

Việt Nam là thị trường có tốc độ tăng trưởng doanh thu từ game và ứng dụng nhanh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đạt mức 65%. Ảnh: Google

Để đạt được thành công bền vững, các nhà lập trình cần thiết kế lộ trình tiến triển rõ ràng, hấp dẫn cùng cốt truyện lôi cuốn, tạo ra các mục tiêu mới cho người dùng. Quan trọng không kém, họ cần xây dựng lịch cập nhật thường xuyên và thu hút (“live events” hay “live ops”) để duy trì cộng đồng năng động và tạo doanh thu ổn định kéo dài nhiều tháng, thay vì chỉ vài ngày.

Thời gian gần đây, game "Tiệm phở của Anh Hai" (Brother Hai’s Pho Restaurant) gây chú ý không chỉ ở Việt Nam mà cả ở nước ngoài. Theo ông, hiện tượng này phản ánh điều gì về tiềm năng và phong cách sáng tạo nội dung đậm chất địa phương của nhà lập trình Việt?

Đây là một hiện tượng đặc biệt, khi sản phẩm được phát triển bởi sinh viên có sự quan tâm và am hiểu sâu sắc về văn hóa Việt Nam. Điều này cho thấy các sản phẩm game và ứng dụng do nhà lập trình Việt Nam tạo ra có thể đạt được thành công quốc tế khi tập trung khai thác dấu ấn bản địa, giúp họ cạnh tranh hiệu quả và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế đầy khốc liệt.

Tương tự như Flappy Bird - tựa game đã mở ra làn sóng bùng nổ cho ngành game trên thiết bị di động - cách đây một thập kỷ, Brother Hai’s Pho Restaurant chứng minh rằng các nhà lập trình Việt Nam sở hữu khả năng linh hoạt và sáng tạo bẩm sinh.

Họ có thể biến những yếu tố văn hóa đặc trưng, như quán phở, yếu tố kinh dị hay không gian địa phương, thành những trải nghiệm giàu cảm xúc, thu hút người chơi trên toàn cầu.

Hiện tượng này cũng cho thấy tiềm năng to lớn trong việc phát triển các sản phẩm nguyên bản (IP), mang tính sáng tạo độc đáo mà khó có đối thủ nào có thể sao chép. Đây là một trong những chủ đề trọng tâm trong Top 10 bí quyết phát triển của Google, nhấn mạnh khả năng chinh phục người dùng và đạt được thành công vang dội trên toàn cầu.

Năm nay, Google đã giới thiệu một hạng mục mới tại giải thưởng "Những ứng dụng và trò chơi xuất sắc nhất năm 2025" (Best of 2025): Trò chơi xuất sắc nhất được sản xuất tại Việt Nam (Best Game Made in Vietnam). Đây là sự công nhận mạnh mẽ đối với sự phát triển về quy mô và chất lượng của ngành lập trình game trong nước.

Thetan Immortal - PvP Archer, sản phẩm của Wolffun Game Studio nhận giải Trò chơi xuất sắc nhất sản xuất tại Việt Nam. Ảnh: Google

Giải thưởng lần đầu tiên này đã thuộc về Thetan Immortal - PvP Archer, sản phẩm của Wolffun Game Studio.

Ba sự chuyển dịch lớn đang định hình lại bối cảnh ứng dụng di động: theo khu vực địa lý (geo), theo thế hệ người dùng (generational) và theo mô hình doanh thu (revenue). Ông có thể phân tích chi tiết hơn về những thay đổi này và đưa ra khuyến nghị cho nhà lập trình Việt Nam để tận dụng?

Trong nhiều năm, chúng ta thường được nghe câu chuyện đơn giản về các thị trường T1, nơi tập trung những người dùng giá trị cao. Nhưng hiện tại, câu chuyện này đang dần thay đổi. Dữ liệu cho thấy các thị trường T1 đang bão hòa, với doanh thu giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Cơ hội đang dịch chuyển sang các thị trường mới nổi (Emerging Markets), bao gồm Việt Nam, nơi có tốc độ tăng trưởng vượt trội cả về tổng doanh thu của thị trường lẫn mức chi tiêu trung bình trên mỗi người dùng.

Sự chuyển dịch mang tính chủ chốt về thế hệ người dùng – Gen Z. Thế hệ này đặc biệt yêu thích game, nhưng đồng thời cũng tìm thấy rất nhiều giá trị thực tiễn ở các ứng dụng tiện ích như chăm sóc sức khỏe hay tối ưu năng suất làm việc. Không chỉ dành trung bình 6,5 giờ cho các ứng dụng game, họ còn dành trung bình 4,5 giờ mỗi ngày để sử dụng nhiều loại ứng dụng tiện ích khác. Với Gen Z, thiết bị di động không chỉ là một công cụ mà là phương tiện chính để họ giải trí, giao tiếp xã hội, học tập và làm việc hiệu quả.

Giải thưởng Trò chơi xuất sắc nhất được sản xuất tại Việt Nam (Best Game Made in Vietnam) là sự công nhận mạnh mẽ đối với sự phát triển về quy mô và chất lượng của ngành lập trình game trong nước. Ảnh: Google

Cuối cùng, lần đầu tiên trong lịch sử, doanh thu từ mua hàng trong ứng dụng (IAP) của các ứng dụng không thuộc thể loại game đã vượt qua doanh thu từ các ứng dụng game. Điều này cho thấy người dùng hiện nay nhận thấy giá trị tương đương hoặc thậm chí cao hơn từ các ứng dụng so với game.

Sự thay đổi được thúc đẩy bởi các hình thức nội dung mới như Short Drama và mô hình AI mới. Các mô hình kiếm tiền kết hợp giữa quảng cáo và mua hàng trong ứng dụng (Hybrid Monetization) đóng vai trò then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững và lâu dài của các ứng dụng di động.

Trong khuôn khổ sự kiện, Google sẽ chia sẻ "Top 10 lời khuyên" để phát triển bền vững. Nếu được lựa chọn, ông có thể tiết lộ 3 lời khuyên quan trọng nhất liên quan đến chiến lược sản phẩm và tối ưu hóa doanh thu mà các nhà lập trình Việt Nam nên ưu tiên?

Đổi mới với AI làm trọng tâm: Chìa khóa để phát triển nhanh là tận dụng AI cho các công việc phụ trợ. AI tạo sinh giúp tăng tốc rà soát mã nguồn, tạo ý tưởng ban đầu cho hình ảnh và kiểm thử tài nguyên, giúp các nhà lập trình tiết kiệm thời gian cho các nhiệm vụ phức tạp.

Tạo lập dòng doanh thu bền vững trong tương lai: Mô hình kiếm tiền kết hợp (IAP/IAA) sẽ thúc đẩy tư duy thiết kế, giúp các nhà lập trình tạo ra nhiều lựa chọn và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng cuối, từ đó mang đến cơ hội gia tăng doanh thu cho ứng dụng. Sử dụng các giải pháp đấu thầu được hỗ trợ bởi AI để tiếp cận những người dùng chi trả giá trị cao nhất trên toàn cầu.

Chú trọng chất lượng và giữ chân người dùng: Khi tỷ lệ giữ chân người dùng sau 7 ngày tại Việt Nam giảm từ 15% xuống còn 10% kể từ 2019, chất lượng trở thành yếu tố then chốt để giữ chân người dùng. Các nhà lập trình nên tích hợp quảng cáo một cách khéo léo để không làm gián đoạn trải nghiệm, đồng thời tổ chức các phiên phát sóng trực tiếp (live operations) thường xuyên, hấp dẫn để tạo giá trị lâu dài cho người dùng.

Google có những cam kết hoặc kế hoạch hỗ trợ dài hạn nào được triển khai ngay sau sự kiện này để tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng phát triển ứng dụng và game Việt Nam trong thời gian tới?

Cam kết của Google đối với Việt Nam mang tính dài hạn và đa chiều, tập trung vào ba trụ cột chính: xây dựng một hệ sinh thái an toàn, nâng cao năng lực cho nhà lập trình, và tôn vinh các tài năng Việt Nam.

Nâng cao năng lực và đổi mới: Google đầu tư vào các chương trình như Google Play Apps Accelerator, chương trình cố vấn kéo dài 12 tuần dành cho các startup có tiềm năng cao. Bên cạnh đó, Google cũng tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, như App Design with AI Workshop, để phát triển khả năng chuyên môn và tối ưu hoá cách tận dụng AI.

Xây dựng hệ sinh thái an toàn: Để tạo niềm tin cho người dùng và bảo vệ doanh nghiệp, Google triển khai các chương trình như Google Play Protect với Chống gian lận nâng cao và Play Integrity API để phát hiện gian lận và lạm dụng. Niềm tin của người dùng chính là động lực thúc đẩy tăng trưởng.

Tôn vinh tài năng Việt Nam: Google hỗ trợ các nhà lập trình Việt Nam bằng cách tập trung vào văn hóa, nhu cầu và thị hiếu đặc thù của thị trường Việt Nam. Các sáng kiến cụ thể bao gồm bộ sưu tập “Made in Vietnam” và hạng mục giải thưởng mới, giúp các studio Việt Nam xây dựng các ứng dụng chất lượng cao, cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Xin cảm ơn ông!