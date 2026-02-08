XEM CLIP:

Ngày 8/2, Công an phường Tân Hưng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 2h30 cùng ngày, lửa bùng lên tại ngôi nhà 4 tầng nằm trên đường 36, phường Tân Hưng, TPHCM.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: AN

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại hiện trường, đám cháy bùng phát dữ dội khiến 4 người bị mắc kẹt trong ngôi nhà. Lực lượng cứu hỏa đã lập tức triển khai phương án cứu nạn, leo thang giải cứu thành công 4 nạn nhân gồm: Đỗ Thanh H. (SN 1992), Lê Phương Th. (SN 1994), Đỗ Thanh V. (SN 2021), Đỗ Thanh M. (SN 2023).

Các chiến sĩ cũng đã khẩn trương khống chế và dập tắt đám cháy vào 3h20 cùng ngày.

Cảnh sát PCCC và CNCH khống chế đám cháy, giải cứu 4 người bị mắc kẹt. Ảnh: AN

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 70m2 trên tổng diện tích 210m2 của ngôi nhà. Nhiều đồ dùng, phương tiện bị cháy với tổng giá trị thiệt hại khoảng 70 triệu đồng.