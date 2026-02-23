Theo đó, Thủ tướng kết luận cầu Sông Lô bị hư hỏng nghiêm trọng, cần được khắc phục ngay để phục vụ nhu cầu giao thông vận tải của nhân dân, nhưng tiến độ triển khai còn chậm, chưa đạt yêu cầu.

Với tinh thần không lãng phí trong một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động cả năm, Thủ tướng đã triệu tập cuộc họp để giải quyết vấn đề cấp bách khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô.

Thủ tướng yêu cầu cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án nên đề nghị các cơ quan, đơn vị tư vấn khẩn trương có kết luận giám định trong tháng 2 để kịp thời xem xét, xử lý nghiêm các vi phạm, sai phạm liên quan đến hư hỏng cầu Sông Lô theo đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về các kết luận của mình.

Thủ tướng lưu ý việc quản lý, sử dụng cầu Sông Lô cũ phải dựa trên cơ sở khoa học và ý kiến của cơ quan chuyên môn và tư vấn; tuyệt đối phải đặt tính mạng, tài sản của nhân dân lên trên hết và trước hết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và tỉnh Phú Thọ hôm 14/2 về tình hình khắc phục hư hỏng công trình cầu Sông Lô. Ảnh: Nhật Bắc

Về đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của UBND tỉnh Phú Thọ về việc triển khai xây dựng cầu Sông Lô mới có tầm nhìn dài hạn hàng trăm năm và thực hiện theo trình tự đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp; theo quy hoạch điều chỉnh kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch ở khu vực vào Hà Nội.

Tỉnh Phú Thọ triển khai theo thẩm quyền, đúng quy định của Luật Đầu tư công; khẩn trương chỉ đạo phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong 1 tháng; thực hiện dự án trong khoảng 1 năm kể từ ngày 1/3; phấn đấu trước Tết năm 2027 khánh thành cầu mới theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng lưu ý, tuyệt đối không để lãng phí, tiêu cực, thất thoát, theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

UBND tỉnh Phú Thọ tham khảo kinh nghiệm cầu Phong Châu, khảo sát kỹ lưỡng, tính đến việc ứng phó tối ưu với biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan. Cầu mới cần đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và tầm nhìn của tỉnh trong dài hạn, kết nối nội tỉnh và các hướng phát triển khác, đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt, nghiên cứu phương án quy mô ít nhất tương đương cầu Phong Châu, nhất là mặt cắt ngang của cầu.

Về kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí xây lắp, tỉnh Phú Thọ bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng và đường dẫn. Lưu ý, không được để xảy ra lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.