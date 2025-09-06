Chị Nguyễn Hải Hà (20 tuổi, ở phường Từ Liêm, Hà Nội) đặt câu hỏi: Tôi đã ký hợp đồng thử việc với một công ty nhưng chưa đi làm buổi nào. Nay tôi đổi ý, muốn hủy hợp đồng thì có phải bồi thường không?

Luật sư Vũ Anh Tuấn (Văn phòng Luật sư Trung Hòa – Đoàn Luật sư TP Hà Nội) trả lời: Theo Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng thử việc là một dạng hợp đồng lao động có thời hạn đặc biệt.

Cụ thể, Điều 24 quy định người sử dụng lao động và người lao động có thể ký hợp đồng thử việc với các nội dung chính như: công việc, địa điểm làm việc, mức lương, thời gian thử việc…

Điều 25 cho phép hai bên thỏa thuận về thời gian thử việc tùy thuộc vào tính chất công việc. Đặc biệt, khoản 2 Điều 27 nhấn mạnh: “Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường”.

Luật sư Vũ Anh Tuấn phân tích: Trong trường hợp của chị Hà, do chưa đi làm buổi nào nên quan hệ thử việc thực tế vẫn chưa bắt đầu. Vì vậy, chị hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc mà không cần báo trước và cũng không phải bồi thường.

Pháp luật lao động hiện hành không quy định bên nào phải chịu trách nhiệm hay đền bù nếu chấm dứt hợp đồng thử việc trước khi việc thử việc thực tế diễn ra.

Tuy nhiên, để thể hiện thiện chí và tránh gây hiểu lầm hoặc tổn thất thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người lao động nên gửi một văn bản thông báo ngắn gọn, nêu rõ lý do khách quan (chẳng hạn như thay đổi kế hoạch cá nhân, đã nhận việc nơi khác…) và gửi trước ngày dự kiến bắt đầu thử việc.

Luật sư nhấn mạnh, người lao động có quyền "đổi ý" sau khi ký hợp đồng thử việc, kể cả khi chưa đi làm, mà không phải bồi thường hay chịu chế tài. Tuy vậy, ứng xử khéo léo và có trách nhiệm vẫn là điều cần thiết để giữ gìn uy tín cá nhân trong môi trường nghề nghiệp.